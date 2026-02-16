Θετική εκκίνηση της εβδομάδας στις ευρωαγορές

Ήπιες ανοδικές κινήσεις εμφανίζουν για τη Δευτέρα τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε μια μέρα που χαρακτηρίζεται από τον χαμηλό όγκο συναλλαγών στις διεθνείς αγορές λόγω των αργιών σε Κίνα και ΗΠΑ.
Οι επενδυτές αναμένουν να εστιάσουν στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων που συνεχίζονται στη Γηραιά Ήπειρο την τρέχουσα εβδομάδα, ώστε να αποτιμήσουν το κατά πόσο το σύνθετο οικονομικό-πολιτικό καθεστώς επηρεάζει τα επιχειρηματικά μεγέθη.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά από το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδιζε 0,36% στις 618 μονάδες.
- Ο Euro Stoxx ενισχυόταν 0,35% στις 6.006 μονάδες.
- Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ανέβαινε 0,17% στις 10.464 μονάδες.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX ισχυροποιούταν 0,3% στις 24.977 μονάδες.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωνε κέρδη 0,25% στις 8.332 μονάδες.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδιζε 0,46% στις 45.641 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ενισχυόταν 0,86% στις 17.824 μονάδες.