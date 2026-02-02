Το sell-off στα εμπορευμάτα έφερε μεγάλες απώλειες στις ασιατικές αγορές

Ιδιαίτερα αρνητικό αποδείχθηκε το κλίμα για τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας τη Δευτέρα, με το sell-off στις τιμές των εμπορευμάτων να οδηγεί προς τα κάτω τις αγορές.

Τόσο ο χρυσός όσο και το πετρέλαιο συνεχίζουν να υποχωρούν εν μέσω της αποτίμησης που κάνουν οι επενδυτές στην επιλογή του Αμερικανού προέδρου, Κέβιν Γουόρς, για επόμενο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Οι ισχυρές απώλειες ακολουθούν το ράλι που είχαν σημειώνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο χρυσός, το ασήμι (αλλά και το πετρέλαιο εντός του Ιανουαρίου) και πλέον μένει να φανεί το κατά πόσο αυτό το sell-off θα αποδειχθεί πρόσκαιρο ή εάν θα συνεχίσει να επηρεάσει τις αγορές.

Πέρα από την «κατηφόρα» στα εμπορεύματα, η προσοχή βρίσκεται και στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων -που κορυφώνονται αυτή την εβδομάδα για τις μεγάλες πολυεθνικής- όπως και στις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών (την Πέμπτη αναμένονται οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας -BoE- επί της νομισματικής τους πολιτικής).

Στις πολιτικές εξελίξεις, την Κυριακή είναι προγραμματισμένες οι εθνικές εκλογές στην Ιαπωνία, με μεγάλο φαβορί για τη νίκη την Σαναέ Τακαΐτσι του συντηρητικού LDP. Σημειώνεται πως εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και κερδίσει η Τακαΐτσι θα τεθούν στο επίκεντρο το

υ ενδιαφέροντος οι δημοσιονομικές πολιτικές που θα ακολουθήσει για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έπεσε 1,23% στις 52.669 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία διολίσθησε 1,02% στις 8.778 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα «γκρεμίστηκε» 5,26% στις 4.949 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite απώλεσε 2,48% στις 4.015 μονάδες, ο Shenzhen Component έχασε 2,69% στις 13.824 μονάδες και ο CSI 300 υποχώρησε 2,13% στις 4.605 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng εμφάνιζε πτώση 2,44% στις 26.720 μονάδες.