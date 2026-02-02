Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις του 2026 για το επιχειρείν

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2026 βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τους διεθνείς οργανισμούς να προβλέπουν ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης για έκτη συνεχόμενη χρονιά με τις εκτιμήσεις για την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) να κυμαίνονται μεταξύ 1,9% και 2,4%.

Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται στην κατανάλωση, τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του τουρισμού.

