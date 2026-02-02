Χρυσός: Παρά τις νέες απώλειες, οι αναλυτές «βλέπουν» ισχυρή ανάκαμψη στα 6.300 δολάρια

Εν μέσω πιέσεων κινούνται οι τιμές του χρυσού στις διεθνείς αγορές για τη Δευτέρα, συνεχίζοντας τα αρνητικά πρόσημα μετά από τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων 43 ετών που κατέγραψαν στο τέλος της Παρασκευής. Πάντως, οι απώλειες μπορεί να αποδίδονται στις ρευστοποιήσεις των κερδών που εμφάνιζε το πολύτιμο μέταλλο μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις των μεγάλων επενδυτικών οίκων.

Μετά από τις 10:30 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα αμερικανικά futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- έπεφταν 1,62% στα 4.665 δολάρια ανά ουγγιά. Την Παρασκευή έκλεισαν με τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από το 1983. Νωρίτερα είχαν φτάσει να υποχωρούν άνω του 6%, «μαζεύοντας» στη συνέχεια τις απώλειες.

Στην spot αγορά ο χρυσός υποχωρούσε 4,55% στα 4.640 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι ανέβαινε οριακά 0,13% στα 78,63 δολάρια. Νωρίτερα έφτασε να διολισθαίνει 2,4%, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε ξεπεράσει πρόσκαιρα τα επίπεδα των 120 δολαρίων.

Η επιλογή του Γουόρς και οι εκτιμήσεις για 6.300 δολάρια

Η πτώση των μετάλλων έρχεται στον απόηχο της απόφασης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για τον επόμενο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Η επιλογή του Γουόρς φαίνεται πως δεν ήταν αυτή που περίμενε μια μερίδα αναλυτών για τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια της.

Ο Γουόρς αναμένεται από τη μια να διατηρήσει μια στάση φιλική προς τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ -κάτι που ευνοεί παραδοσιακά τον χρυσό- αλλά από την άλλη εμφανίζεται και ως υπέρμαχος του σταθερού δολαρίου -«εχθρός» για τις επενδύσεις στα μέταλλα- στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γουόρς αναμένεται να κινηθεί περισσότερο προς τις νομισματικές πολιτικές που επιθυμεί ο Τραμπ, σε σύγκριση και τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Σε αυτό το πλαίσιο, μένει να φανεί το εάν το sell-off στον χρυσό και το ασήμι θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες ή εάν θα αποδειχθεί ως μια επιλογή ρευστοποίησης των μεγάλων κερδών που έχουν καταγράψει οι επενδυτές από τα μέταλλα τους τελευταίους μήνες.

Σημειώνεται πως την Κυριακή η JP Morgan εκτίμησε σε σχετικό report της πως ο χρυσός αναμένεται να φτάσει στα επίπεδα των 6.300 δολαρίων μέχρι το τέλος του 2026, τονίζοντας πως η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές θα συνεχίσει να ανεβάσει τις τιμές.

Η JP Morgan προβλέπει πλέον ότι οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες θα φτάσουν τις 800 τόνους το 2026, επικαλούμενη μια συνεχιζόμενη, ανεξάντλητη τάση διαφοροποίησης των αποθεμάτων.

Όσον αφορά το ασήμι, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 80 δολάρια την ουγγιά από τα τέλη Δεκεμβρίου, οι παράγοντες που οδηγούν στη συνεχιζόμενη άνοδο έχουν γίνει πιο δύσκολο να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν, γεγονός που καθιστά την JP Morgan πιο επιφυλακτική.

Επιπλέον, στην περίπτωση του ασημιού, χωρίς τις κεντρικές τράπεζες ως δομικούς αγοραστές σε περιόδους πτώσης όπως στο χρυσό, παραμένει ο κίνδυνος περαιτέρω ανόδου του λόγου χρυσού προς ασήμι τις επόμενες εβδομάδες, συμπλήρωσαν οι αναλυτές του οίκου.

Από την πλευρά της, η Deutsche Bank διατήρησε τη Δευτέρα την πρόβλεψη της για το ότι ο χρυσός θα φτάσει στα 6.000 δολάρια προς το τέλος του τρέχοντος έτους.