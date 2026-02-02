Πώς η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη για τα Βαλκάνια - Τα έργα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της

Η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε μια νέα φάση στρατηγικής αναβάθμισης, αποκτώντας ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Η επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου Vardax από τη Helleniq Energy και η παράλληλη κατασκευή του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας συγκροτούν έναν «δίδυμο άξονα» ενεργειακών υποδομών, που μετατρέπει τη Βόρεια Ελλάδα σε σημείο αναφοράς για τον εφοδιασμό των Βαλκανίων.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr