Το «ράλι» στις κινεζικές μετοχές έφερε θετικά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησαν την εβδομάδα τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ασίας, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα όσα δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στο συνέδριο του Τζάκσον Χολ, ο Πάουελ «έδειξε» σε μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας παράλληλα και τον προβληματισμό του για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Η προσοχή τώρα στρέφεται στα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη καθώς τα κέρδη της κατασκευάστριας ημιαγωγών που κυριαρχούν στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι ένα τεστ για τις μετοχές του Big Tech και το δημοφιλές στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εντυπωσιακή κούρσα της μετοχής της Nvidia ανέβασε τον κλάδο τεχνολογίας και την ευρύτερη αγορά τα τελευταία χρόνια. Τον προηγούμενο μήνα η Nvidia ήταν η πρώτη εισηγμένη με κεφαλαιοποίηση που ξεπέρασε τα $4 τρις.

Φέτος η μετοχή της σημειώνει άνοδο πάνω από 30% με τα κέρδη της από τον Οκτώβριο του 2022 να ξεπερνούν το 1.400%.

Στην κίνηση των δεικτών, στο Τόκιο ο Nikkei κέρδισε 0,43% στις 42.814 μονάδες και στην Αυστραλία ο ASX/200 ανέβηκε 0,06% στις 8.972 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα ο Kospi ισχυροποιήθηκε 1,3% στις 3.209 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 ενισχύεται 0,4% στις 24.968 μονάδες.

Στην Κίνα ο CSI 300 γράφει άνοδο 1,7% στις 4.455 μονάδες, ο Shanghai Composite ισχυροποιείται 1,25 στις 3.783 μονάδες και ο Shenzhen Component κερδίζει 2,33% στις 12.448 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng γράφει άνοδο 2% στις 25.860 μονάδες.