Προς νέο ρεκόρ οι ευρωαγορές, με κεντρικές τράπεζες και γεωπολιτικά στο επίκεντρο

Μικρά κέρδη καταγράφουν για τη Δευτέρα τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή να εστιάζεται στις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών και στις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Σε μια εβδομάδα «γεμάτη» με αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται την Τετάρτη να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στον απόηχο και των στοιχείων για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Η «σκυτάλη» περνάει την Πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους αναλυτές να προεξοφλούν πως δεν θα υπάρξουν μεταβολές στα επιτόκια της Ευρωζώνης. Ωστόσο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα όσα θα πει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου -που ακολουθεί της συνεδρίασης του Δ.Σ.- η επικεφαλής της ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι εκτιμήσεις της Γαλλίδας αξιωματούχου για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και στο κατά πόσο η ίδια θα «δείξει» σε ενδεχόμενες αλλαγές της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ κατά τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, την Παρασκευή ανακοινώνονται τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον Οκτώβριο και οι αγορές θα εστιάσουν στο εάν αυτά μπορούν να μεταβάλλουν τη στάση της ΕΚΤ επί των επιτοκίων της.

Πέρα από τις κεντρικές τράπεζες, οι προβολείς του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται από τώρα στη συνάντηση που αναμένεται να έχουν την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίπινγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα. Ο Τραμπ δηλώσε τη Δευτέρα πως «έχω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Σι και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» συμφωνίας για τους δασμούς, προσθέτοντας πως αυτό θα επιτρέψει την επιβολή δασμών ύψους 100% προς κινεζικά αγαθά.

Η εικόνα στα ταμπλό