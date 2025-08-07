Κέρδη στις ασιατικές αγορές, που δεν «πτοήθηκαν» από την ανησυχία για τους δασμούς

Τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας σημείωσαν κέρδη για την Πέμπτη, «αψηφώντας» τις ανησυχίες για τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε μεγάλες οικονομίες της ηπείρου και εστιάζοντας στα εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων.

Παράλληλα, οι αγορές συνεχίζουν να προσδοκούν χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τις ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, αισιοδοξώντας για το μικρότερο κόστος δανεισμού από τις μειώσεις των επιτοκίων.

Στα των δασμών και όπως μετέδωσε το Reuters, οι αγορές δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον δασμού 25% που επιβλήθηκε στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και της απειλής επιβολής δασμού 100% στα τσιπ.

«Αν και ένας δασμός 100% φαίνεται καταστροφικός, οι εξαιρέσεις για εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ «ακόμα και αν κατασκευάζουν αλλά δεν παράγουν ακόμη» θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να μειώσουν σημαντικά τους οικονομικούς κινδύνους», έγραψαν οι αναλυτές της Barclays σε σημείωμα.

Ωστόσο, το εύρος των εξαιρέσεων παραμένει ασαφές, καθώς «φυσικά, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες», ανέφεραν.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία για την πορεία των εξαγωγών από την Κίνα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, φανερώνοντας την ανθεκτικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου απέναντι στις πολιτικές των ΗΠΑ.

Για τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Sony ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών της και αναμένει θετική συνέχεια στο υπόλοιπο του οικονομικού έτους.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 0,65% στις 41.058 μονάδες.

Ο ASX/200 στην Αυστραλία έπεσε 0,14% στις 8831 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα ενισχύθηκε 0,9% στις 3.227 μονάδες.



Στην Ινδία και στον απόηχο των δασμών του Τραμπ, ο Nifty 50 απώλεσε 0,5% στις 24.440 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ανέβαινε 0,19% στις 3.640 μονάδες και ο Shenzhen Component υποχωρούσε 0,24% στις 11.150 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κέρδιζε 1,2% στις 25.078 μονάδες.