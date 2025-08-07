Ξεπέρασαν τις προβλέψεις οι εξαγωγές της Κίνας για τον Ιούλιο

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν οι εξαγωγές της Κίνας για τον Ιούλιο, εν μέσω της παράτασης που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς στην ασιατική χώρα.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Πεκίνο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο έναντι ανόδου 5,8% τον Ιούνιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 5,8%.

Οι εισαγωγές στην Κίνα αυξήθηκαν 4,1% έναντι ανόδου 1,1% τον Ιούνιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πτώση 1%.

Το εμπορικό πλεόνασμα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έφτασε στα 98,24 δισ. δολάρια έναντι 114,7 δισ. τον Ιούνιο.

Όπως σημείωσε το Reuters, η Κίνα αντιμετωπίζει προθεσμία έως τις 12 Αυγούστου για να καταλήξει σε μια βιώσιμη συμφωνία για τους δασμούς με την αμερικανική κυβέρνηση, μετά την επίτευξη συμφωνιών-πλαισίων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον τον Μάιο και τον Ιούνιο για τη μείωση των μη δασμολογικών φραγμών, όπως τα ορυκτά σπάνιων γαιών και η τεχνολογία, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Χωρίς συμφωνία, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νέες αναταραχές από την επαναφορά των αμερικανικών δασμών σε τριψήφια επίπεδα, κάτι που θα ισοδυναμούσε με διμερές εμπορικό εμπάργκο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ είναι κοντά σε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα και ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πριν από το τέλος του έτους, εάν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου καταλήξουν σε συμφωνία.

Οι σύμβουλοι της κινεζικής κυβέρνησης εντείνουν τις εκκλήσεις να καταστεί η συμβολή του τομέα των νοικοκυριών στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη κορυφαία προτεραιότητα στο προσεχές πενταετές σχέδιο πολιτικής του Πεκίνου, καθώς οι εμπορικές εντάσεις και ο αποπληθωρισμός απειλούν τις προοπτικές.

Και οι κορυφαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τη ρύθμιση της επιθετικής μείωσης των τιμών από τις κινεζικές εταιρείες, η οποία ωθεί τις τιμές σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η αναστροφή της τρέχουσας αποπληθωριστικής ύφεσης θα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι κατά την τελευταία σειρά μεταρρυθμίσεων της προσφοράς πριν από μια δεκαετία, καθώς η ύφεση αποτελεί πλέον ευρύτερη απειλή για την απασχόληση, η οποία, όπως έχουν τονίσει οι Κινέζοι ηγέτες, αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνικής σταθερότητας.

Η επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες — και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει κατηγορήσει την Κίνα για την παραγωγή και πώληση προϊόντων σε υπερβολικά χαμηλές τιμές — θα έδινε στους Κινέζους αξιωματούχους μεγαλύτερο περιθώριο για την προώθηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, οι αναλυτές δεν αναμένουν σημαντική ανακούφιση από τις εμπορικές πιέσεις της Δύσης. Η αύξηση των εξαγωγών προβλέπεται να επιβραδυνθεί σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών δασμών, της ανανεωμένης καταστολής του προέδρου Τραμπ κατά της ανακατεύθυνσης των κινεζικών αποστολών και της επιδείνωσης των σχέσεων με την ΕΕ.

Σπάνιες γαίες

Σημειώνεται πως οι εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα μειώθηκαν 23% σε ετήσια βάση για τον Ιούλιο.



Οι εξαγωγές μαγνητών προς τις ΗΠΑ και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατακόρυφα τον περασμένο μήνα. Είναι απαραίτητοι για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και άμυνας.

Ακόμη και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Αυστραλία εισάγουν ή εξετάζουν τη χρηματοδοτική στήριξη εναλλακτικών παραγωγών σπάνιων γαιών, η Κίνα ενισχύει σιωπηλά τον έλεγχο της στον τομέα.

Τον περασμένο μήνα εξέδωσε τις πρώτες ποσοστώσεις εξόρυξης και τήξης σπάνιων γαιών για το 2025.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, οι εξαγωγές σπάνιων γαιών της Κίνας ανήλθαν σε 38.563,6 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.