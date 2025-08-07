Οι gamers του PlayStation «στήριξαν» τα αποτελέσματα της Sony - Υποβάθμισε τον αντίκτυπο των δασμών

«Πάτημα» για αισιοδοξία στην Sony έδωσαν οι επιδόσεις που κατέγραψε ο κλάδος gaming του ιαπωνικού τεχνολογικού «κολοσσού», με την εταιρεία να υποβαθμίσει την Πέμπτη τις εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι δασμοί των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ στη λειτουργία της.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, ο αριθμός των μηνιαίων ενεργών χρηστών στην πλατφόρμα του PlayStation αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, παράλληλα με τις συνολικές ώρες παιχνιδιού. Ταυτόχρονα, ο τομέας της μουσικής σημείωσε αύξηση 5% στα έσοδα, παρά την σημαντική επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ο ιαπωνικός όμιλος ψυχαγωγίας αύξησε τις προβλέψεις του για τα λειτουργικά έσοδα για το έτος που λήγει τον Μάρτιο σε 1,33 τρισ. γιεν (9 δισ. δολάρια), αύξηση 4% και περίπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τον Μάιο, εν μέσω της αβεβαιότητας σχετικά με το νέο καθεστώς εισαγωγικών δασμών της Ουάσιγκτον, η Sony είχε προειδοποιήσει ότι τα κέρδη της θα υποστούν πλήγμα 100 δισ. γιεν. Μετά τη συμφωνία του εμπορίου μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ, η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον εκτιμά τον αντίκτυπο των δασμών σε περίπου 70 δισεκατομμύρια γιεν.

Για τη χρήση του πρώτου οικονομικού τριμήνου που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, τα λειτουργικά κέρδη της Sony έφτασαν τα 339,9 δισ. γιεν (2,3 δισ. δολάρια), σημειώνοντας ετήσια άνοδο 36%.

Οι πωλήσεις έφτασαν τα 2,6 τρισ. γιεν, αυξημένες 2% σε ετήσιο επίπεδο.

Σημειώνεται πως παράγοντας αβεβαιότητας για την Sony και άλλες τεχνολογικές εταιρείες είναι η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους ημιαγωγούς και τα μικροτσίπ.

«Η κατάσταση σχετικά με τους πρόσθετους δασμούς των ΗΠΑ παραμένει ρευστή και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε και να λαμβάνουμε μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της» ανέφερε η Sony.