Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα πτώση στις ασιατικές αγορές

Αρνητικά πρόσημα εμφάνισαν τα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια για την Παρασκευή, «κλείνοντας» στο «κόκκινο» για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση του Ιράν με ΗΠΑ - Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες κυρίως για την άνοδο των ενεργειακών τιμών, με πολλές χώρες της Ασίας να έχουν μεγάλη έκθεση στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργειακή κρίση -που δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί στο σύνολο της- αυξάνει τους φόβους για άνοδο του πληθωρισμού και μετατοπίζει την προσοχή των αναλυτών στο ποια μέτρα θα λάβουν οι κεντρικές τράπεζες για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιέσεων.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η Τράπεζα της Ιαπωνία (BoJ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τη νομισματική πολιτική τους. Καθώς δεν φαίνεται άμεσα η λήξη του πολέμου, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα αναφερθούν από τις τράπεζες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έχασε 1,4% την Παρασκευή, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας υποχώρησε κοντά στο 3,5%.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 διολίσθησε 0,14% στις 8.617 μονάδες, στη Νότια Κορέα ο Kospi απώλεσε 1,7% στις 5.487 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 έπεφτε 1,9% στις 21.183 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite απώλεσε 0,8% στις 4.095 μονάδες, ο Shenzhen Component έπεσε 0,66% στις 14.280 μονάδες και ο CSI300 υποχώρησε 0,39% στις 4.669 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωνε πτώση 0,97%, οδεύοντας προς απώλειες 1,2% για την εβδομάδα.