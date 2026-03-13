Κέρδη πάνω από 1% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την προσοχή στη Μέση Ανατολή

Άνοδος καταγράφουν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου για την Παρασκευή, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «κλείνει» την δεύτερη εβδομάδα και την ώρα που οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν το εύρος της ενεργειακής κρίσης.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ κέρδιζαν 1,2% στα 51,5ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε επίπεδο εβδομάδας κινούνταν προς άνοδο 0,2%.

Σημειώνεται πως από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έχει σημειώνει σημαντική άνοδο, από τα 31,9 ευρώ ανά μεβατώρα που βρισκόταν στις 27 Φεβρουαρίου (μια μέρα πριν από την έναρξη της σύρραξης). Από την αρχή του 2026 η τιμή έχει αυξηθεί κοντά στο 60%, εν μέσω των ανησυχιών για τη μείωση της ενεργειακής προσφοράς λόγω του πολέμου.

Η άνοδος έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας.