Απώλειες για χρυσό και ασήμι λόγω του πολέμου - Το ενδιαφέρον στην αντίδραση της Fed

Με πτώση κινούνται για την Παρασκευή αλλά και σε επίπεδο εβδομάδας οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, με τον πόλεμο στο Ιράν να συνεχίζει να προβληματίζει τους επενδυτές για την πορεία των μετάλλων.

Η σύρραξη μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ βρίσκεται στην δεύτερη εβδομάδα της και η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί από τον πόλεμο έχει αναζωπυρώσει τους φόβους στις αγορές για ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- έπεφταν 0,36% στα 5.106 δολάρια ανά ουγγιά, προς πτώση άνω του 1% για την εβδομάδα.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά κέρδιζε 0,45% στα 5.102 δολάρια, οδεύοντας προς πτώση 1,3% για την εβδομάδα.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- έχαναν 1,6% στα 83,76 δολάρια ανά ουγγιά, κινούμενα προς απώλειες 0,6% για την εβδομάδα.

Η τιμή του ασημιού στην spot αγορά έχανε 0,08% στα 83,77 δολάρια, οδεύοντας προς πτώση 0,7% για την εβδομάδα.

Χωρίς να διαφαίνεται άμεσα σενάριο για λήξη της σύγκρουσης, οι αναλυτές εστιάζουν στο κατά πόσο η αναμενόμενη άνοδος του πληθωρισμού θα οδηγήσει τις ισχυρές κεντρικές τράπεζες στο να καθυστερήσουν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους ενώ αυξάνονται οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για αύξηση των επιτοκίων ώστε να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός.

Την ερχόμενη εβδομάδα η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα γνωστοποιήσει τις αποφάσεις της επί της νομισματικής της πολιτικής και οι αναλυτές δίνουν 99,8% πιθανότητες για διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στις εκτιμήσεις της τράπεζας για το κατά πόσο ο πόλεμος μπορεί να επηρεάσει την οικονομία των ΗΠΑ και τις επόμενες κινήσεις της Fed επί των επιτοκίων.