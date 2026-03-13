Οι ΗΠΑ άνοιξαν έρευνα εις βάρος της ΕΕ, της Κίνας και ακόμα 14 μεγάλων εμπορικών εταίρων τους

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ξεκινήσει δύο εμπορικές έρευνες σχετικά με την υπερβολική βιομηχανική παραγωγική ικανότητα σε 16 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους και σχετικά με την καταναγκαστική εργασία, επαναφέροντας την πίεση των δασμών των ΗΠΑ, μετά την κατάργηση μεγάλου μέρους του προγράμματος δασμών του Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο μήνα.

Η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Μεξικό είναι μεταξύ των οικονομιών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νέους δασμούς μέχρι το καλοκαίρι στο πλαίσιο της έρευνας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, δήλωσε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ.

Άλλοι εταίροι που υπόκεινται στην έρευνα για υπερβολική παραγωγική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974 είναι η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, η Καμπότζη, η Σιγκαπούρη, η Ινδονησία, το Μπαγκλαντές, η Ελβετία και η Νορβηγία. Ο Καναδάς, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, δεν συμπεριλήφθηκε.

Η Κίνα δήλωσε την Πέμπτη ότι ο ισχυρισμός των ΗΠΑ για υπερβολική παραγωγική ικανότητα είναι «ψευδής» και ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στην «πολιτική χειραγώγηση με αυτό το πρόσχημα». Η Κίνα είναι αντίθετη σε κάθε μορφή μονομερών δασμολογικών μέτρων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γουο Τζιακούν.

Εμπορικά πλεονάσματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών δήλωσε ότι επιθυμεί να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας που υπογράφηκε τον περασμένο Ιούλιο και ότι τυχόν νέοι δασμοί θα πρέπει να αντανακλούν τον ευρύ συνολικό δασμό 15% που συμφωνήθηκε τότε.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα αναβάλει την ψηφοφορία για τη συμφωνία αυτή, δήλωσαν ότι παραμένει η αβεβαιότητα.

«Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα σημαίνει ακόμη υψηλότερους δασμούς για την ΕΕ;. Χρειαζόμαστε σαφήνεια», έγραψε ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου Μπερντ Λάνγκε στο X.



Ο Γκρηρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι έρευνες «θα επικεντρωθούν σε οικονομίες για τις οποίες έχουμε στοιχεία ότι εμφανίζουν διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και παραγωγή σε διάφορους τομείς μεταποίησης, όπως μέσω μεγαλύτερων διαρκών εμπορικών πλεονασμάτων ή υποαξιοποιημένης ή αχρησιμοποίητης παραγωγικής ικανότητας».



Η επίσημη ανακοίνωση του USTR ανέφερε τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα και την Ιαπωνία, αναφέροντας ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών ήταν μη κερδοφόρες ή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις πληρωμές τόκων.

Η Ιαπωνία εξετάζει λεπτομερώς τα στοιχεία της έρευνας, αλλά θα συνεχίσει να εφαρμόζει την υφιστάμενη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μινόρου Κιχάρα σε συνέντευξη Τύπου.

Το USTR ανέφερε ότι, παρόλο που η παραγωγική ικανότητα της Κίνας στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων υπερβαίνει την εγχώρια ζήτηση, ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων BYD «επεκτείνει επιθετικά» την παρουσία του στο εξωτερικό, με εργοστάσια στο Ουζμπεκιστάν, την Ταϊλάνδη, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Τουρκία, και αναμένεται να επεκτείνει την παραγωγική του ικανότητα στην Ευρώπη, όπου τα υπάρχοντα εργοστάσια αυτοκινήτων λειτουργούν μόνο στο 55% της παραγωγικής τους ικανότητας.

Το υπουργικό συμβούλιο της Ταϊβάν δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η συμφωνία αμοιβαίου εμπορίου που υπέγραψε με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα καθιέρωσε συναίνεση σε πολλά θέματα που ενδεχομένως καλύπτονται από την έρευνα. Η Ινδονησία δήλωσε ότι η συμφωνία της με τις ΗΠΑ παρέμεινε η κύρια κατευθυντήρια γραμμή στις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Το USTR ανέφερε τα μεγάλα πλεονάσματα της Γερμανίας και της Ιρλανδίας στο εμπόριο αγαθών με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως απόδειξη της υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ. Επίσης, εξέφρασε τη λύπη του για τα μεγάλα πλεονάσματα της Σιγκαπούρης, της Νορβηγίας και της Ελβετίας στο εμπόριο με τις ΗΠΑ, παράλληλα με αυτό που χαρακτήρισε ως απόδειξη «διαρθρωτικής υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας και παραγωγής».

Καταναγκαστική εργασία

Ο Γκριρ δήλωσε ότι θα ξεκινήσει άλλη μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 την Πέμπτη, στο πλαίσιο μιας διάταξης για την απαγόρευση των εισαγωγών στις ΗΠΑ προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Η έρευνα θα καλύψει αποστολές από περισσότερες από 60 χώρες.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη λάβει αυστηρά μέτρα κατά των ηλιακών πάνελ και άλλων προϊόντων από την περιοχή Xinjiang της Κίνας, στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη της καταναγκαστικής εργασίας των Ουιγούρων, ο οποίος υπογράφηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Γκριρ δήλωσε ότι επιθυμεί άλλες χώρες να επιβάλουν απαγορεύσεις σε προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, παρόμοιες με αυτές που κατοχυρώνονται σε έναν σχεδόν εκατονταετή εμπορικό νόμο.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι οι κινεζικές αρχές έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα εργασίας για την εθνοτική ομάδα των Ουιγούρων και άλλες μουσουλμανικές ομάδες. Το Πεκίνο αρνείται τους ισχυρισμούς για κακομεταχείριση.

Ο Γκριρ δήλωσε ότι ελπίζει να ολοκληρώσει τις έρευνες βάσει του άρθρου 301, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, πριν από τη λήξη τον Ιούλιο των προσωρινών δασμών που επέβαλε ο Τραμπ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ ως παράνομους βάσει ενός νόμου για εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις 20 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ επέβαλε δασμό 10% για 150 ημέρες βάσει του άρθρου 122 του νόμου για το εμπόριο του 1974.

Δημόσια σχόλια σχετικά με την έρευνα για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα θα γίνονται δεκτά έως τις 15 Απριλίου και θα πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση γύρω στις 5 Μαΐου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αναμένεται να συναντήσει τους Κινέζους ομολόγους του στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στο τέλος του μήνα.

Οι δασμοί του Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα μειώθηκαν ουσιαστικά κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και τους επακόλουθους προσωρινούς δασμούς, μειώνοντας την επιρροή των ΗΠΑ στον έλεγχο του εμπορίου και των εξαγωγών της Κίνας.