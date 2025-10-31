Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν για την Παρασκευή τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της νευρικότητας που προκάλεσαν στους επενδυτές οι αποφάσεις και -κυρίως- η ασάφεια από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη η ΕΚΤ διατήρησε χωρίς μεταβολή τα επιτόκια της στα τρέχοντα επίπεδα, με την επικεφαλής της ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, να υπογραμμίζει πως δεν έχει προεξοφληθεί η απόφαση για το επίπεδο των επιτοκίων για τον Δεκέμβριο.

Μετά από την Πέμπτη, οι αγορές υποβάθμισαν τις εκτιμήσεις του χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, η Barclays προβλέπει πως η ΕΚΤ δεν θα μεταβάλει τα επιτόκια της μέχρι το τέλος του 2026.

Εξάλλου, οι αναλυτές εστιάζουν και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά και από τη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, , για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Επιπλέον οι αγορές αποτιμούν και τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η εικόνα στα ταμπλό