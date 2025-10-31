Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ
Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ

31/10/2025 • 10:17
Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν για την Παρασκευή τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της νευρικότητας που προκάλεσαν στους επενδυτές οι αποφάσεις και -κυρίως- η ασάφεια από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη η ΕΚΤ διατήρησε χωρίς μεταβολή τα επιτόκια της στα τρέχοντα επίπεδα, με την επικεφαλής της ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, να υπογραμμίζει πως δεν έχει προεξοφληθεί η απόφαση για το επίπεδο των επιτοκίων για τον Δεκέμβριο.

Μετά από την Πέμπτη, οι αγορές υποβάθμισαν τις εκτιμήσεις του χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, η Barclays προβλέπει πως η ΕΚΤ δεν θα μεταβάλει τα επιτόκια της μέχρι το τέλος του 2026.

Εξάλλου, οι αναλυτές εστιάζουν και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά και από τη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, , για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Επιπλέον οι αγορές αποτιμούν και τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η εικόνα στα ταμπλό

  • Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 0,09% στις 574 μονάδες.
  • Ο Euro Stoxx 50 έπεφτε 0,18% στις 5.688 μονάδες.
  • Στο Λονδίνο ο FTSE 100 διολίσθαινε 0,22% στις 9.7338 μονάδες.
  • Στη Φρανκφούρτη ο DAX έχανε 0,31% στις 24.063 μονάδες.
  • Στο Παρίσι ο CAC 40 ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 8.152 μονάδες.
  • Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβαιναν 0,20% στις 43.288 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη κέρδιζε 0,08% στις 16.044 μονάδες.
