Πώς η Κεντρική Μακεδονία «χτίζει» την ιταλική αγορά με επίκεντρο την αγροδιατροφή - Οι επιχειρηματικές επαφές

Περισσότερες από εξήντα επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) συμμετείχαν στις επιχειρηματικές συναντήσεις με Ιταλούς αγοραστές που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών της Περιφέρειας αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως γέφυρα εμπορίου ανάμεσα στην Ελλάδα και την τέταρτη εξαγωγική αγορά των προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Μπάνε Πρέλεβιτς, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι εξαγωγές των μικρομεσαίων και μη επιχειρήσεων της ΠΚΜ έχουν διπλασιαστεί, γεγονός που αποδίδεται και στις δράσεις εξωστρέφειας που υλοποιούμε».