Η Barclays εκτιμά πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με report της βρετανικής τράπεζας την Πέμπτη,

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη η ΕΚΤ διατήρησε σταθερό το επίπεδο των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, καθώς η επικεφαλής της ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, κράτησε «κλειστά τα χαρτιά της» για το εάν και πότε θα υπάρξει διαφοροποίηση στη νομισματική πολιτική της Φρανκφούρτης.

Η Γαλλίδα αξιωματούχος υπογράμμισε πως η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στις προκλήσεις και σημείωσε ότι «είμαστε σε ένα καλό μέρος» αναφορικά με τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Barclays αναθεώρησε την προηγούμενη εκτίμηση της για το ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο του 2025, υποστηρίζοντας πως τα επιτόκια της Ευρωζώνης θα μείνουν χωρίς μεταβολή μέχρι το τέλος του 2026.

«Η ΕΚΤ συνεχίζει να εκφράζει ελάχιστη, αν όχι καθόλου, πεποίθηση σχετικά με το αν και για πόσο καιρό θα διατηρηθεί η τρέχουσα στάση», ανέφερε η βρετανική τράπεζα.