«Κατενάτσιο» της Λαγκάρντ στις πιέσεις για να αποκαλύψει τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

«Πατώντας» στο ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ολοκλήρωσε στη Φλωρεντία της Ιταλίας της διήμερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, θέλησε να «αποκρούσει» το κάθε σενάριο που θα... πρόδιδε το εάν και σε ποιο επίπεδο θα προχωρήσει σε αλλαγή της νομισματικής της πολιτικής το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά από την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει για μια ακόμα φορά χωρίς μεταβολή τα βασικά επιτόκια της, η κ. Λαγκάρντ κράτησε ιδιαίτερα «κλειστά τα χαρτιά» της στο τι μέλει γενέσθαι με τα επιτόκια της ΕΚΤ, επαναλαμβάνοντας το πως οι αποφάσεις για τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθούν από την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, χωρίς να προκαταλαμβάνει τις επόμενες κινήσεις για τη νομισματική πολιτική της Φρανκφούρτης.

Εάν θέλαμε να περιγράψουμε με ποδοσφαιρικούς όρους τα λεγόμενα της την Πέμπτη, θα μπορούσαμε να πούμε πως η κ. Λαγκάρντ εφάρμοζε «πολύ καλά οργανωμένη και σφιχτή άμυνα» (κατενάτσιο) στις ερωτήσεις που δέχθηκε για να αποκαλύψει τις σκέψεις της για τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Οικονομία

Η Γαλλίδα αξιωματούχος ανέφερε σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας πως «θα ωφεληθεί από τις καταναλωτικές δαπάνες» προσθέτοντας πως οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών παραμένουν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, συμπλήρωσε πως η παγκόσμια «εικόνα» της οικονομίας αποτελεί «βαρίδι» και τόνισε σχετικά πως η μεταποίηση έχει επιβαρυνθεί από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Για τις νομισματικές προοπτικές της Ευρωζώνης, είπε πως «βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο» και υποστήριξε πως «μπορούμε να τα πάμε καλύτερα».

Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κ. Λαγκάρντ ανέφερε πως μένει να φανεί το συνολικό αποτύπωμα που θα έχει στην οικονομία και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας. «Η ΕΚΤ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις» είπε η ίδια.

Συνέχισε κάνοντας λόγο για υποχώρηση των οικονομικών κινδύνων, μετά από εξελίξεις όπως η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ, η εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και η -διαφαινόμενη- εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Ωστόσο, η ευρωτράπεζα παραμένει σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Πληθωρισμός και επιτόκια

Σχετικά με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε πως σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο οι εκτιμήσεις δείχνουν πως παραμένει κοντά στο 2%, επίπεδο που η ευρωτράπεζα έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

«Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό είναι περισσότερο αβέβαιες απ' ό,τι συνήθως» σημείωσε επιπλέον η κ. Λαγκάρντ.

Παράλληλα και επαναλαμβάνοντας τη σταθερή «γραμμή« της ΕΚΤ, τόνισε πως η επιτοκιακή πολιτική της ΕΚΤ θα καθορίζεται από την πορεία των στοιχείων για την πορεία της οικονομίας και ότι οι αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική θα λαμβάνονται με βάση αυτές τις ανακοινώσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η απόφαση του Δ.Σ. της ευρωτράπεζας ήταν ομόφωνη, η κ. Λαγκάρντ υποστήριξε πως υπήρξε απόλυτη ομοφωνία στην απόφαση για τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.