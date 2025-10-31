Οι δυο συν δυο για τη διοίκηση της ΔΕΘ και το μοντέλο… ΔΕΗ

Δυο φαβορί και δυο αουτσάιντερ έχει η «κούρσα» που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ. Οι διερευνητικές συζητήσεις των στελεχών του Υπερταμείου με τα πρόσωπα που έχουν «κυκλώσει» από την ελεύθερη αγορά εξελίσσονται κανονικά και όλα δείχνουν ότι έως την πρωτοχρονιά του 2026 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχει αποκτήσει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το έργο τού νέου ΔΣ της ΔΕΘ μόνο εύκολο δεν θα είναι αφού το πρώτο και σημαντικότερο θέμα που θα απασχολήσει τη νέα διοίκηση είναι η δρομολόγηση της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου.

Δεδομένου ότι η ΔΕΘ παραμένει αμετακίνητη στο κέντρο της πόλης, τη νέα χρονιά πρέπει να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες και -επιτέλους- να ξεκινήσουν οι πολυαναμενόμενες εργασίες που όταν ολοκληρωθούν θα δώσουν νέα οικονομική, εμπορική και αναπτυξιακή δυναμική στον θεσμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.