Νευρικότητα στις ευρωαγορές - Σε Ουκρανία και κεντρικές τράπεζες το ενδιαφέρον

Με ισχυρή επιφυλακτικότητα κινούνται οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τρίτη, καθώς βρίσκονται εν αναμονή των αποφάσεων των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για την επιτοκιακή τους πολιτική στο τέλος του 2025, ενώ περιμένουν και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που μπορεί να υπάρξουν γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αργότερα μέσα στην Τρίτη θα ανακοινωθούν τα προκαταρκτικά στοιχειά της Eurostat για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον Νοέμβριο, ενόψει και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική της που θα ανακοινωθούν στις 18 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές έχουν «κλειδώσει» στο ότι η ΕΚΤ δεν πρόκειται να ανακοινώσει εντός του 2025 καμία αλλαγή στο ύψος των επιτοκίων της, αλλά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό μπορεί να δώσουν στους αναλυτές μια «γεύση» για το εάν και σε ποια κατεύθυνση μπορεί να διαφοροποιηθεί η νομισματική πολιτική της ευρωτράπεζας μέσα στους πρώτους μήνες του 2026.

Στις ΗΠΑ, οι αναλυτές συνεχίζουν να αναμένουν μείωση των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ στην Ιαπωνία τα σενάρια για αντίστοιχη κίνηση από την κεντρική τράπεζα (BoJ) έφεραν σημαντικές πιέσεις στα κρατικά ομόλογα της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Για τα γεωπολιτικά, οι προβολείς του ενδιαφέροντος βρίσκονται στη συνάντηση που θα έχει αργότερα μέσα στην Τρίτη στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Σημειώνεται πως εν μέσω των παρασκηνιακών επαφών επί των προτάσεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για ειρήνευση στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να ανησυχούν για τον ρόλο που θα έχει η ΕΕ την επόμενη μέρα, εφόσον υπάρξει λήξη του πολέμου.

Η εικόνα στα ταμπλό