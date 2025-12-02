Reuters για Ουκρανία

Στις ανησυχίες που επικρατούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αναφέρεται την Τρίτη το Reuters.

Σημειώνεται πως αργότερα μέσα στη μέρα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συναντηθεί στη Μόσχα με τον στενό συνεργάτη του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να εξεταστούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει η Ουάσινγκτον για λήξη του πολέμου που κοντεύει να «κλείσει» τέσσερα χρόνια σε λίγους μήνες.

Το Reuters στην ανάλυση του υποστήριξε πως η Ευρώπη μπορεί ακόμη και να αναγκαστεί να αποδεχτεί μια αυξανόμενη οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ουάσιγκτον, του παραδοσιακού προστάτη της στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, και της Μόσχας, την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -και το ίδιο το ΝΑΤΟ- θεωρούν ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Αν και οι Ουκρανοί και άλλοι Ευρωπαίοι κατάφεραν να αντισταθούν σε τμήματα ενός 28-σημείου αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θεωρήθηκε ως έντονα φιλορωσικό, οποιαδήποτε συμφωνία είναι πιθανό να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ήπειρο.

Ωστόσο, η ικανότητα της Ευρώπης να επηρεάσει μια συμφωνία είναι περιορισμένη, κυρίως επειδή δεν διαθέτει τη σκληρή δύναμη να επιβάλει όρους.

Δεν είχε εκπροσώπους στις συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο και θα παρακολουθεί μόνο από μακριά όταν ο Γουίτκοφ συναντήσει τον Πούτιν την Τρίτη.

«Έχω την εντύπωση ότι, σιγά-σιγά, αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι σε κάποιο σημείο θα υπάρξει μια άσχημη συμφωνία», δήλωσε ο Λουκ φαν Μιντελάαρ, ιδρυτικός διευθυντής του think tank Brussels Institute for Geopolitics.

«Ο Τραμπ θέλει σαφώς μια συμφωνία. Αυτό που είναι πολύ δυσάρεστο για τους Ευρωπαίους... είναι ότι θέλει μια συμφωνία σύμφωνα με τη λογική των μεγάλων δυνάμεων: «Εμείς είμαστε οι ΗΠΑ, αυτοί είναι η Ρωσία, είμαστε μεγάλες δυνάμεις»».

Προσπάθεια κατευνασμού από τον Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις για το ρόλο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δεν ηρεμούν ιδιαίτερα από τέτοιες διαβεβαιώσεις. Λένε ότι σχεδόν κάθε πτυχή μιας συμφωνίας θα επηρεάσει την Ευρώπη – από πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις έως την οικονομική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Η τελευταία πρωτοβουλία έχει επίσης προκαλέσει νέες ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, η οποία κυμαίνεται από την πυρηνική ομπρέλα έως τα πολυάριθμα οπλικά συστήματα και τις δεκάδες χιλιάδες στρατιωτών.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν πλέον «ποια συμμαχίες θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε στο μέλλον και ποιες θα είναι διαρκείς».

Παρά τις προηγούμενες επικρίσεις του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ, τον Ιούνιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του προς τη συμμαχία και τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση των Ευρωπαίων να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ωστόσο, τα σχέδια του Ρούμπιο να μην παραστεί στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να εντείνουν την ανησυχία των Ευρωπαίων, εν μέσω φόβων ότι ένα ανατολικό μέλος της συμμαχίας μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος της Μόσχας.

«Οι μυστικές μας υπηρεσίες μας λένε κατηγορηματικά ότι η Ρωσία διατηρεί τουλάχιστον ανοιχτή την επιλογή του πολέμου κατά του ΝΑΤΟ. Το αργότερο μέχρι το 2029», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Οι ανησυχίες για τις εδαφικές παραχωρήσεις

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει την εισβολή του στην Ουκρανία. Ωστόσο, αν το κάνει, ανησυχούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη Ρωσία να επιτεθεί ξανά πέρα από τα σύνορά της.

Ωστόσο, φαίνεται πλέον πιθανό ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα επιτρέψει στη Μόσχα να διατηρήσει τουλάχιστον τον έλεγχο των ουκρανικών εδαφών που έχει καταλάβει με τη βία, ανεξάρτητα από το αν τα σύνορα θα αλλάξουν επίσημα ή όχι.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει επίσης απορρίψει αμέσως τις ρωσικές διεκδικήσεις για το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς, την οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Επιπλέον, ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές ότι βλέπουν μεγάλες ευκαιρίες για επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι το τέλος της απομόνωσης της Ρωσίας από τη δυτική οικονομία θα δώσει στη Μόσχα δισεκατομμύρια δολάρια για να ανασυγκροτήσει το στρατό της.

«Αν ο ρωσικός στρατός είναι μεγάλος, αν ο στρατιωτικός προϋπολογισμός τους είναι τόσο μεγάλος όσο είναι τώρα, θα θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν ξανά», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Προσπάθεια για επιρροή

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αγωνίζονται να ασκήσουν ισχυρή επιρροή σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, παρόλο που η Ευρώπη έχει παράσχει περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ΕΕ διαθέτει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό ατού, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ένωση. Ωστόσο, οι ηγέτες της ΕΕ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να συμφωνήσουν σε μια πρόταση για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων αυτών για τη χρηματοδότηση ενός δανείου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα διατηρούσε το Κίεβο στη ζωή για τα επόμενα δύο χρόνια.

Προκειμένου να δείξουν ότι μπορούν να ασκήσουν σκληρή δύναμη, μια «συμμαχία των προθύμων» με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία έχει δεσμευτεί να αναπτύξει μια «δύναμη διαβεβαίωσης» ως μέρος των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφάλειας προς την Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει απορρίψει μια τέτοια δύναμη. Αλλά ακόμη και αν αναπτυχθεί, θα είναι μικρή σε μέγεθος, με σκοπό να ενισχύσει τις δυνάμεις του Κιέβου και όχι να προστατεύσει την Ουκρανία από μόνη της, και θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν τώρα το τίμημα για το γεγονός ότι δεν έχουν επενδύσει σε στρατιωτικές δυνατότητες τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Κλαούντια Μέιτζορ, ανώτερη αντιπρόεδρος για τη διατλαντική ασφάλεια στο think tank German Marshall Fund of the United States.

«Οι Ευρωπαίοι δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Διότι, για να παραθέσω τα λόγια του Τραμπ, δεν έχουν τα χαρτιά», είπε, αναφερόμενη στην υποτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο.