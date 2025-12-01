Κεντρική Μακεδονία: Περιφέρεια δύο ταχυτήτων σε καταλύματα και εστίαση - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει ένα μικτό αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικό οικονομικό αποτύπωμα στο τρίτο τρίμηνο του 2025 στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και της εστίασης.Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο τομέας των καταλυμάτων σημείωσε ισχυρή άνοδο, επιβεβαιώνοντας την τουριστική δυναμική της περιοχής και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Αντίθετα, ο κλάδος των Υπηρεσιών Εστίασης παρουσιάζει πτωτική τάση στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, αντανακλώντας αφενός το αυξημένο κόστος λειτουργίας και αφετέρου τη διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης.

