Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται αρνητική στο να δώσει το πράσινο φως για την παροχή ενός δανείου 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, αξιοποιώντας τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην ΕΕ, μετέδωσαν την Τρίτη οι Financial Times.

Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί τις επόμενες εβδομάδες, στον απόηχο των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η πρόταση μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, όπως το Βέλγιο.

Το δημοσίευμα των FT σημείωσε πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραβίαζε τον ρόλο της ευρωτράπεζας.

Σημειώνεται πως η επικεφαλής της Euroclear, Βαλερί Ουρμπάιν, επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος δανεισμού, εάν υλοποιηθεί το σχέδιο αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών assets.

Όπως ανεφέρε στην επιστολή, μια τέτοια κίνηση θα εκληφθεί εκτός ΕΕ ως «κατάσχεση», γεγονός που θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα και να επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή οικονομία.