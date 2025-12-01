Η κυνική ομολογία Τσίπρα ότι με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης «έκλεψε» την ψήφο των πολιτών και ο ένας χρόνος λειτουργίας του Μετρό

Η πολιτική, κατά την κλασική της θεώρηση, είναι η τέχνη του εφικτού. Υπό αυτήν την αδιαπραγμάτευτη αρχή, τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων, ιδίως όταν φορούν μια χώρα σε καθεστώς βαθιάς οικονομικής κρίσης, οφείλουν να αποτελούν «συμβόλαια» σοβαρότητας και υπευθυνότητας και όχι… ευχολόγια. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή οι προεκλογικές διακηρύξεις δεν είναι τίποτα παραπάνω από ανεφάρμοστα διηγήματα, το παραγόμενο κόστος δεν είναι θεωρητικό, αλλά κοινωνικό και οικονομικό με βαριές συνέπειες.

