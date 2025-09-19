Νευρικότητα στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα γεωπολιτικά

Ήπιες κινήσεις σημειώνονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να «αφήνουν πίσω τους» τις ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών και να εστιάζουν εκ νέου την προσοχή τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Από την Τετάρτη οι αγορές κατέγραψαν ένα «μπαράζ» αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ, Βρετανία, Νορβηγία και Ιαπωνία, εν μέσω των ανησυχιών για κάμψη της παγκόσμιας οικονομίας.

Το κυριότερο «βάρος» έπεσε στη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ από την Fed (κατά 25 μονάδες βάσης), ενώ οι κεντρικές τράπεζας σε Βρετανία και Ιαπωνία διατήρησαν αμετάβλητη τη νομισματική τους πολιτική.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει μέσα στην Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίνπινγκ. Σε αυτή αναμένεται να τεθούν διάφορα ζητήματα που αφορούν τη σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, η οποία είναι ιδιαίτερη τεταμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα, με «αιχμή» το εμπόριο.

Σημειώνεται πως η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών - η «Διεθνής» για τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου- προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οι ιστορικά υψηλές τιμές των μετοχών σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνονται όλο και πιο αποσυνδεδεμένες από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τα επίπεδα του δημόσιου χρέους στις αγορές ομολόγων.

Ακόμα, η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, λόγω του triple witching (η μέρα κατά την οποία 3 τύποι συμβολαίων παραγώγων –μετοχών, δείκτη μετοχών και μελλοντικών συμβολαίων δείκτη μετοχών– λήγουν ταυτόχρονα).

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 0,12% στις 554 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 κέρδιζε 0,05% στις 5.458 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρούσε 0,11% στις 9.215 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX ενισχυόταν οριακά 0,02% στις 23.676 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 ανέβαινε 0,36% στις 7.883 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έγραφε κέρδη 0,25% στις 42.420 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ισχυροποιούνταν 0,33% στις 15.224 μονάδες.

Μάκρο

Σε επίπεδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία για τον Αύγουστο, φανερώνοντας την «ανθεκτικότητα» των καταναλωτών απέναντι στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική στατιστική υπηρεσία (ONS), οι online πωλήσεις και οι πωλήσεις σε φυσικά καταστήματα σε μηνιαίο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 0,5% μετά από άνοδο 0,5% τον Ιούλιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,4%.

Η ONS ανέφερε πως ο καλός καιρός συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων ενδυμάτων και αρτοσκευασμάτων, αντισταθμίζοντας τη μείωση στις πωλήσεις καταστημάτων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.