Ιαπωνία: Αμετάβλητα τα επιτόκια της BoJ - «Ξεφορτώνει» το μαζικό απόθεμα αμοιβαίων κεφαλαίων

Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) διατήρησε την Παρασκευή αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της, ανακοινώνοντας παράλληλα πως θα αρχίσει να πουλά το μαζικό απόθεμα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) που έχει, ύψους 37 τρισ. γιεν, σε λογιστική αξία.

Η BoJ διατήρησε το βασικό επιτόκιο αναφοράς της στο 0,5%, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloommberg.

Η εννιαμελής νομισματική επιτροπή της τράπεζας ενέκρινε την απόφαση με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της BoJ γίνεται για πρώτη φορά για πώληση μέρους των ETF που διακρατά.

Η κεντρική τράπεζα έγινε ο μεγαλύτερος μεμονωμένος κάτοχος ιαπωνικών μετοχών γύρω στο 2020, κατά τη διάρκεια του μαζικού προγράμματος νομισματικής χαλάρωσης που ολοκληρώθηκε πέρυσι.

Η απουσία δράσης σχετικά με τα επιτόκια την Παρασκευή ήταν ευρέως αναμενόμενη, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα.

Τα μηνύματα για τους δασμούς

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της απόφασης, ο διοικητής της τράπεζας, Καζούο Ουέντα, εκτίμησε πως οι πρόσφατοι δασμοί των ΗΠΑ δεν έχουν ήπιο αντίκτυπο στην ιαπωνική οικονομία.

«Όσον αφορά την ιαπωνική οικονομία, ο αντίκτυπος των δασμών επιβαρύνει τα κέρδη των κατασκευαστών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν επηρεάζει σημαντικά την ιαπωνική οικονομία στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας, των μισθών και των κεφαλαιουχικών δαπανών. Αναμένουμε ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται προς το 2%» ανέφερε ο επικεφαλής της BoJ.

Για τις επόμενες νομισματικές κινήσεις της τράπεζας, ο Ουέντα υποστήριξε πως πραγματικά επιτόκια παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εάν οι προβλέψεις μας για την οικονομία και τις τιμές επαληθευτούν, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα επιτόκια ανάλογα με τη βελτίωση της οικονομίας και των τιμών».

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν βλέπει κάποιο λόγο ώστε να αλλάξουν οι τελευταίες προβλέψεις που έχει κάνει η BoJ για την πορεία της ιαπωνικής οικονομίας.

Σε υψηλό έτους οι εκροές ξένων επενδυτών στις μετοχές

Εξάλλου, οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν στις μεγαλύτερες εκροές ιαπωνικών μετοχών εδώ και ένα έτος για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, εν μέσω της πολιτικής αστάθειας λόγω της παραίτησης Ισίμπα από την πρωθυπουργία.

Το Reuters μετέδωσε πως ξένοι επενδυτές αποσύρθηκαν από τις ιαπωνικές μετοχές την περασμένη εβδομάδα, με καθαρή αξία 2,03 τρισεκατομμύρια γιεν (13,76 δισεκατομμύρια δολάρια), στην υψηλότερη εβδομαδιαία «αποχώρηση» από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2024.

Οι ξένοι επενδυτές είναι παραδοσιακά μεγάλοι πωλητές στις ιαπωνικές χρηματιστηριακές αγορές τον Σεπτέμβριο. Πούλησαν τοπικές μετοχές αξίας 4,97 τρισεκατομμυρίων γιεν τον Σεπτέμβριο του 2024 και 5,48 τρισεκατομμυρίων γιεν το 2023.

Εν τω μεταξύ, τα ιαπωνικά μακροπρόθεσμα ομόλογα έλαβαν καθαρές ξένες εισροές αξίας 1,19 τρισεκατομμυρίων γιεν - το μεγαλύτερο ποσό από τις 19 Απριλίου - την τελευταία εβδομάδα.

Αλλού, οι Ιάπωνες επενδυτές αγόρασαν ξένες μετοχές αξίας 29,7 δισεκατομμυρίων γιεν, επεκτείνοντας την τάση αγοράς για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.



Αγόρασαν επίσης μακροπρόθεσμα μη εγχώρια ομόλογα αξίας 1,48 τρισεκατομμυρίων γιεν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα καθαρών αγορών.