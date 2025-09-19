Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι με το βλέμμα στραμμένο στην τύχη του TikTok

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε πρόσφατα τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζει να οριστικοποιήσει την τύχη του TikTok και να κάνει να προχωρήσουν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που θα έχει την Παρασκευή με τον Κινέζο ομόλογό του.

«Μιλάω την Παρασκευή στον πρόεδρο Σι, σχετικά με το TikTok και επίσης το εμπόριο. Και είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνίες για όλο αυτό. Και η σχέση μου με την Κίνα είναι πολύ καλή», δήλωσε την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News.

Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, και την τρίτη από την αρχή της χρονιάς, υπολογίζοντας και μια τηλεφωνική επικοινωνία τους στις 17 Ιανουαρίου.

Στη διάρκεια της συνομιλίας τους στις 5 Ιουνίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως προσκλήθηκε στην Κίνα από τον ομόλογό του και είχε ανακοινώσει πως κάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα σχέδια αυτά δεν συγκεκριμενοποιήθηκαν, όμως αναλυτές περιμένουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα επαναλάβει την πρόσκλησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φημίζεται για το πόσο απολαμβάνει τις διπλωματικές τιμές.

«Πιο πονηρός»

«Καθένας από τους δύο ηγέτες θα προσπαθήσει να δείξει ότι ήταν πιο πονηρός από τον άλλο» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, προβλέπει ο Άλι Γουάιν, αναλυτής ειδικός στις σινοαμερικανικές σχέσεις στο κέντρο σκέψης International Crisis Group.

Η τύχη που θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δημοφιλής πλατφόρμα για βίντεο TikTok, ιδιοκτησία της κινεζικής Bytedance, ίσως να «οριστικοποιηθεί» στη διάρκεια της σημερινής συνομιλίας, δήλωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη ανακοινώσει την Τρίτη, χωρίς πολλές διευκρινίσεις, ότι έχει βρεθεί μια συμφωνία με το Πεκίνο για να αναλάβουν Αμερικανοί επενδυτές τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok.

Η Wall Street Journal έκανε λόγο για μια κοινοπραξία, η οποία περιλαμβάνει το γίγαντα της τεχνολογίας Oracle και τα επενδυτικά ταμεία της Καλιφόρνια Silver Lake και Andreessen Horowitz.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε για άλλη μια φορά την έναρξη της ισχύος της απαγόρευσης της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προβλεπόταν αρχικά για τον Ιανουάριο βάσει νόμου του Κογκρέσου.

«Συνωμοτεί»

Η απαγόρευση αυτή, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, είχε αποφασισθεί στη διάρκεια της θητείας του δημοκρατικού προκατόχου του Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι το TikTok τον βοήθησε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να ενισχύσει τη δημοτικότητά του μεταξύ των νέων Αμερικανών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Σι γίνεται τη στιγμή που το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους τελωνειακούς δασμούς.

Έρχεται επίσης έπειτα από μια επίδειξη διπλωματικής ισχύος από τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος οργάνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Κίνα μια μεγάλη σύνοδο κορυφής, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας.

Ενοχλημένος από τη συνέργεια που επιδείχθηκε από τον Κινέζο πρόεδρο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και από τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ούν στη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε κατηγορήσει τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» με τους προσκεκλημένους του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τελωνειακοί δασμοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές χώρες να τιμωρήσουν την Κίνα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Αν το έκαναν αυτό, πιστεύω ότι ο πόλεμος (στην Ουκρανία) ίσως να σταματούσε», δήλωσε χθες στο Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς στην Ινδία επειδή αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα, όμως δεν έλαβε το ίδιο μέτρο εναντίον της Κίνας.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον είχαν σκαμπανεβάσματα το 2025.

Στη διάρκεια της χρονιάς, οι τελωνειακοί δασμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα έφθασαν σε επίπεδα τρεις φορές υψηλότερα του φυσιολογικού και στις δύο πλευρές, προκαλώντας αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Έκτοτε η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο συνήψαν μια συμφωνία με στόχο την εξουδετέρωση των εντάσεων, μειώνοντας προσωρινά τους τελωνειακούς δασμούς στο 30% για τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο 10% για τα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα.

Αυτή η εμπορική ανακωχή πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου