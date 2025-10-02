Wall Street

Μεικτές τάσεις διαμορφώνονται την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η νευρικότητα των επενδυτών παραμένει εξαιτίας του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο παραμένει σε εξέλιξη για δεύτερη μέρα.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέγραψε οριακή πτώση κατά 0,08% στις 46.402,11 μονάδες, ενώ ο δείκτης S&P 500 σημείωσε επίσης οριακές απώλειες κατά 0,06%, διαμορφούμενος στις 6.706,91 μονάδες. Στον αντίποδα, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατέγραψε κέρδη κατά 0,24%, στις 22.809,84 μονάδες. Ο δείκτης, με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών, υποστηρίχθηκε από την άνοδο των μετοχών της Nvidia, οι οποίες επίσης έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να επενδύουν μαζικά στον «κολοσσό» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες για την οικονομική απόδοση των ΗΠΑ μετά το κλείσιμο της κυβέρνησης εντάθηκαν ελαφρώς την Πέμπτη, αφού ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε στο CNBC ότι η ανάπτυξη ενδέχεται να «υποστεί πλήγμα». «Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να διεξαχθεί μια συζήτηση, κλείνοντας την κυβέρνηση και μειώνοντας το ΑΕΠ», είπε.

Η τρέχουσα διακοπή λειτουργίας ξεκίνησε μετά την αποτυχία των κορυφαίων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να τηρήσουν την προθεσμία της Τρίτης για την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Οι νομοθέτες αλληλοκατηγορήθηκαν για τη διακοπή, καθώς οι Δημοκρατικοί παρέμειναν αμετάκλητοι στις απαιτήσεις τους να χρησιμοποιήσουν το μέτρο για την επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων για την υγειονομική περίθαλψη

Οι ελπίδες ότι η διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης θα είναι σύντομη και, ως εκ τούτου, θα περιορίσει τυχόν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, έστειλαν τους τρεις κύριους δείκτες μετοχών των ΗΠΑ σε θετικό έδαφος την Τετάρτη. Ο S&P 500 σημείωσε το 29ο υψηλό κλείσιμο του έτους, τερματίζοντας πάνω από το όριο των 6.700 για πρώτη φορά, αφού ο δείκτης έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό ενδοημερήσια νωρίτερα την ίδια μέρα. Ο Dow σημείωσε επίσης ρεκόρ κλεισίματος στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Αν και ιστορικά η αγορά δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης, οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγαλύτερη προσοχή την τρέχουσα κατάσταση, δεδομένης της πιο ασταθούς πολιτικής και μακροοικονομικής συγκυρίας, των αυξημένων αποτιμήσεων της αγοράς και των επιπέδων συγκέντρωσης εν μέσω της ανόδου που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μόνιμες μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες ανησυχίες περί επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τους επενδυτές είναι πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα αδιέξοδος κατάσταση. Είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες, καθώς η Γερουσία δεν θα συνεδριάσει την Πέμπτη λόγω της εορτής του Γιομ Κιπούρ, οπότε η επόμενη ημέρα που αναμένεται να ψηφίσουν οι γερουσιαστές είναι η Παρασκευή. Στις αγορές προβλέψεων, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να συνεχιστεί για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Η διακοπή της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του κλεισίματος αυτή την εβδομάδα είναι επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου δεν θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, δεδομένης της παύσης σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εργασίας. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων στην προσεχή συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, μετά τα στοιχεία της ADP που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη το πρωί και τα οποία αντανακλούν πτώση στις ιδιωτικές μισθοδοσίες τον περασμένο μήνα, ενώ παραμένουν να δούμε τις περαιτέρω επιπτώσεις του συνεχιζόμενου κλεισίματος.