ΔΝΤ: Θετική η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας παρά τους δασμούς

Tο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) διακρίνει μια μικτή εικόνα για τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι εταιρείες στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που έχουν αυξήσει τους δασμούς έχουν μέχρι στιγμής απορροφήσει μεγάλο μέρος των υψηλότερων δασμών, ενώ η ζήτηση παραμένει υποτονική σε μεγάλες εξαγωγικές χώρες όπως η Κίνα, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ.

Η ίδια υποστήριξε πως η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στην αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς, καθώς το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα προετοιμάζονται για τις ετήσιες συναντήσεις τους στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτό το μήνα.

«Βλέπουμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους παρέμεινε σταθερή, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε σημάδια επιβράδυνσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αυτό που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μια κάπως μικτή εικόνα» είπε η Κόζακ.

Συμπλήρωσε ότι ενώ η μετακύλιση ορισμένων δασμών στις αυξήσεις των τιμών συμβάλλει στην αύξηση του βασικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ο συνολικός πληθωρισμός αυξάνεται ταχύτερα στη Βρετανία, την Αυστραλία και την Ινδία. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις είναι «πολύ περιορισμένες» στην Κίνα και σε ορισμένες άλλες ασιατικές χώρες, αντανακλώντας τον αντίκτυπο των δασμών στη ζήτηση για τις εξαγωγές τους.

«Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις απορροφούν μέρος του αντίκτυπου των δασμών, οπότε αυτό φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, νομίζω, είναι ένα ερώτημα» ανέφερε η Κόζακ.

Είπε ότι η επόμενη έκθεση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, που αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου, θα επιδιώξει να εξετάσει το ζήτημα των επιπτώσεων των δασμών στην οικονομία και τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, όπως και η ετήσια ανασκόπηση του ΔΝΤ για τις οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ, που αναμένεται τον Νοέμβριο.

Η Κόζακ δήλωσε ότι η χαλάρωση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ κατέστησε σκόπιμο για την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) να μειώσει το επιτόκιο πολιτικής της στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται σε πορεία προς τον στόχο της Fed. Πρόσθεσε όμως ότι ο πληθωρισμός υπόκειται σε ανοδικούς κινδύνους, οπότε η Fed πρέπει να παρακολουθεί στενά τα εισερχόμενα δεδομένα για τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς εξετάζει την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια.

Ερωτηθείσα για τις οικονομικές επιπτώσεις της μερικής διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης που ξεκίνησε την Τετάρτη, η Κόζακ είπε ότι το ΔΝΤ παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξακολουθεί να διαμορφώνει την εκτίμησή του.

«Οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και τους όρους της διακοπής λειτουργίας, και ελπίζουμε σίγουρα ότι θα βρεθεί συμβιβαστική λύση για να εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», πρόσθεσε η Κόζακ.