Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η παράδοση της Καλαμαριάς –Γιατί είναι απαραίτητο το κλείσιμο της βασικής γραμμής

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, η οποία τοποθετείται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από έξι μήνες από σήμερα.Αυτό καταδεικνύεται και από τον περιορισμό στο ωράριο λειτουργίας της βασικής γραμμής, που θα ισχύσει από την προσεχή Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, αλλά και από το συνολικό κλείσιμο του Μετρό, για έναν μήνα, που θα ακολουθήσει από τις 10 Νοεμβρίου. Κι αυτό καθώς η διακοπή στη λειτουργία του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά είχε προαναγγελθεί, ως προαπαιτούμενο, για να μπορέσουμε να πάμε σε παράδοση της Καλαμαριάς.

