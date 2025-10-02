Οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ Θεσσαλονίκης και η αναβάθμιση της «γαλάζιας» Διοικούσας

Σε ρυθμούς εσωκομματικών εκλογών κινούνται στη ΝΔ Θεσσαλονίκης, καθώς στις 23 Νοεμβρίου θα στηθούν φυσικές και ψηφιακές κάλπες για την ανάδειξη των νέων προέδρων ΔΕΕΠ, ΔΗΜΤΟ, μελών των διοικητικών συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα και των συνέδρων που θα συμμετέχουν στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Αθήνα. Στις ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης οι Θεόδωρος Μητράκας και Θωμάς Βράνος έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ποιοι θα τους διαδεχθούν.

