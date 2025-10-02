Το bitcoin ανακάμπτει με κέρδη 3% - Η Citi «βλέπει» τα 133.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025

Στα επίπεδα των 120.000 δολαρίων κινείται για την Πέμπτη το bitcoin, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να «στηρίζουν» το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου εν μέσω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκαλεί στις αγορές το «πάγωμα» (shutdown) στις λειτουργίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Μετά τις 22:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), το bitcoin ανέβαινε 3% στα 121.000 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του Αυγούστου.

Οι επενδυτές των crypto παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το shutdown στις ΗΠΑ και το κατά πόσο η «παράλυση» στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μπορεί να διαφοροποιήσει τις προοπτικές για την πορεία του bitcoin, δεδομένου του ότι «υιοθετείται» από ολοένα και περισσότερο θεσμισκούς «παίχτες» ως παραδοσιακό asset.

Σύμφωνα με έκθεση της Citigroup, το bitcoin μπορεί να φτάσει τα 133.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

Το βασικό σενάριο της τράπεζας προϋποθέτει εισροές 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο bitcoin στο τέλος του έτους, με ένα πιο αισιόδοξο σενάριο συνδεδεμένο με ισχυρότερες αγορές μετοχών και ζήτηση.