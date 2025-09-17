Μικρά κέρδη στις ευρωαγορές, στον «αστερισμό των κεντρικών τραπεζών και των επιτοκίων

Ήπια άνοδο σημειώνουν για την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να έχει εστιαστεί στις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών για τη νομισματική πολιτική τους.

Στις 21:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της μετά από την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής της επιτροπής. Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει πως η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και το ενδιαφέρον θα στραφεί στα όσα θα δηλώσει ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, Τζερόμ Πάουελ, για το εάν και κατά πόσο θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed εντός του 2025.

Εν μέσω των μεγάλων πιέσεων που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς την κεντρική τράπεζα, οι αναλυτές φαίνεται να έχουν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με τον «δρόμο» της νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Την ώρα που αναμένουν ότι η αμερικανική τράπεζα θα μειώσει κατά 70 μονάδες βάσης τα επιτόκια της μέχρι το τέλος του 2026, για την ΕΚΤ δίνουν μόλις 50% πιθανότητες για μια μείωση της τάξης των 25 μονάδων βάσης μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μένοντας στο «μέτωπο» των επιτοκίων, την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα δικά της επιτόκια, μετά τη μείωση των 25 μονάδων βάσης τον Αύγουστο. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στις αναφορές που θα κάνει η BoE για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,8% για τον Αύγουστο, σε υψηλό 1,5 και πλέον έτους.

Η εικόνα στα ταμπλό