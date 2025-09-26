Μεγάλες απώλειες στις ασιατικές αγορές - «Βαρίδι» οι μετοχές των φαρμακευτικών μετά τον Τραμπ

Σημαντικές απώλειες εμφάνισαν για την Παρασκευή τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι για τον εμπορικό πόλεμο μετά από τις νέες ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τους δασμούς.

Ο Τραμπ ανέφερε τα ξημερώματα πως θα επιβάλλει δασμούς «100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή πατενταρισμένο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία κατασκευάζει το φαρμακευτικό της εργοστάσιο στην Αμερική». Οι μετοχές των μεγάλων ασιατικών φαρμακευτικών σημείωσαν πτώση, στον απόηχο της ανακοίνωσης.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε και την επιβολή δασμών 25% σε βαρέα φορτηγά, 50% σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου και 30% σε επικαλυμμένα έπιπλα, με έναρξη ισχύος από την 1η Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις του Τραμπ δεν περιλάμβαναν λεπτομέρειες σχετικά με το αν οι νέοι δασμοί θα ισχύουν επιπλέον των εθνικών δασμών ή αν οι οικονομίες με εμπορικές συμφωνίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, θα εξαιρούνται.

Οι εμπορικές συμφωνίες της Ουάσιγκτον με την Ιαπωνία, την ΕΕ και τη Βρετανία περιλαμβάνουν διατάξεις που περιορίζουν τους δασμούς για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως αυτοκίνητα, ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι υψηλότεροι δασμοί εθνικής ασφάλειας πιθανότατα δεν θα τους αυξήσουν πάνω από τα συμφωνημένα ποσοστά.

Εξάλλου, οι επενδυτές αναμένουν αργότερα μέσα στην Παρασκευή τα στοιχεία από τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ, που θεωρείται ως η «αγαπημένη» μέτρηση της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για την πορεία του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία.

Την Πέμπτη η ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ «κλείδωσε» στο 3,8% για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι των αρχικών εκτιμήσεων για ανάπτυξη 3,3%.

Η -καλύτερη των εκτιμήσεων- πορεία της οικονομίας μπορεί να προσφέρει «πάτημα» στην Fed για να καθυστερήσει την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής, δεδομένου πως η οικονομία δεν επηρεάζεται όσο αναμενόταν από το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στο Τόκιο έκλεισε με απώλειες 0,8% στις 45.390 μονάδες.

Ο ASX/200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε 0,17% στις 8.787 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα έχασε 2,45% στις 3.386 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία υποχωρούσε 0,51% στις 24.763 μονάδες.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite έπεφτε 0,38% στις 3.383 μονάδες, ο Shenzhen Component διολίσθαινε 1,3% στις 13.261 μονάδες και ο CSI 300 έχανε 0,65% στις 4.563 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έγραφε απώλειες 0,60% στις 26.378 μονάδες.