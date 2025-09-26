Έκρηξη IPOs στη Wall Street: Μεγάλα κέρδη αλλά και κίνδυνοι

Ο χορός των αγορών και το κυνήγι των υπεραξιών συνεχίζονται δίχως τέλος. Από το γενικότερο πάρτι και την ευφορία των μηνών δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν, οι δημόσιες εγγραφές, τα γνωστά IPΟs, του Nasdaq και του NYSE, η συνολική κεφαλαιοποίηση των οποίων ξεπερνά τα $50 δισ., από $35 δισ. το 2024.

Η ανθεκτικότητα των αγορών στις υψηλές αποτιμήσεις, η σταθεροποίηση της τεχνολογικής «φούσκας» και η πλήρης ενσωμάτωση των προσδοκιών των επενδυτών στις τιμές των μετοχών, μαζί με την αναμενόμενη σταθερή μείωση των επιτοκίων από την πλευρά της Fed, κινητοποιούν τις εταιρίες στο να δοκιμάσουν να αντλήσουν απευθείας κεφάλαια από τα χρηματιστήρια και όχι από τα κλασσικά εξωχρηματιστηριακά κεφάλαια.

Από τα μεγάλα ονόματα, γνωστές εταιρείες όπως η Reddit, η Stripe, η Discord, η Plaid, η Chime κ.α. ετοιμάζουν το ταξίδι τους στη Wall Street μέσω IPOs, τώρα που η «μπίλια γυρίζει» και η εξεύρεση κεφαλαίων φαίνεται σχετικά εύκολη.

Τον ίδιο δρόμο ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και εταιρείες από τους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της βιοτεχνολογίας, των ενεργειακών υποδομών των data centers κ.α. Και ενώ γενικά τα IPOs είναι προσοδοφόρα για τις εταιρείες, δεν είναι απαραίτητα κερδοφόρα για τους επενδυτές. Τα ΙΡΟ των dot-coms το 2000 εκ του αποτελέσματος είχαν εξαφανίσει τα κεφάλαια των επενδυτών.

Οι περίφημες SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) που αποτελούσαν για μακρά περίοδο μια εναλλακτική μέθοδο εισόδου στη Wall Street, μέσω αντίστροφης συγχώνευσης και απορρόφησης, είχαν οδηγήσει σημαντικό αριθμό αυτών των εγχειρημάτων σε επενδυτικά ναυάγια.

Το παράδειγμα του ΙΡΟ της startup Τεχνητής Νοημοσύνης GrokAI είναι ενδεικτικό. Η Grok είχε παρουσιάσει την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης, άνοδο της τάξης του 200% για να υποχωρήσει μέσα στο επόμενο τρίμηνο κατά 60%, αφήνοντας τους μικροεπενδυτές με ζημίες.

Οι αποδόσεις των περισσότερων μετοχών των IPOs είναι θετικές, με τον Δείκτη Renaissance IPO Index να καταγράφει απόδοση της τάξης του +15% YTD (από την αρχή του έτους), μεγαλύτερη του Χρηματιστηριακού Δείκτη S&P 500.

Από το ΙΡΟ που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 η Circle Internet Group (CRCL) βρίσκεται σήμερα στο +350% (με +168% την πρώτη ημερα), η CoreWeave (CRWV) βρίσκεται στο +300%, η Figma (FIG) στο +250%, η Omada Health (OMDA) στο +21% και η Klarna (KLAR) στο +15%.

Τα κέρδη όπως βλέπουμε είναι εξαιρετικά. Ωστόσο, αρκετές IPOs αποδείχτηκαν ζημιογόνες για τους επενδυτές που συμμετείχαν σε αυτές όπως η SailPoint με -50%, η Gemini με -40%, η Firefly Aerospace με -30% και η KinderCare (KLC) με -20%.

Επομένως, οι κίνδυνοι για τους μικροεπενδυτές στα ΙΡΟs είναι υπαρκτοί και σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις αποτιμήσεις των μετοχών. Και αυτό διότι ορισμένες εταιρείες δεν εμφανίζουν καν κερδοφορία παρά μόνο υποσχέσεις, άλλες εμφανίζουν μη βιώσιμα έσοδα και άλλες αποτιμώνται με Ρ/Ε μεγαλύτερα του 50.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι τραπεζίτες του οικοσυστήματος των IPOs, η συγκεκριμένη αγορά δεν είναι ένα ασφαλές λούνα παρκ, οπότε αν δεν φορέσεις τη ζώνη ασφαλείας, μπορεί να κάλλιστα να πεταχτείς έξω.

Η Goldman Sachs, στις οδηγίες που δίνει στους πελάτες της που εγγράφονται στις δημόσιες εγγραφές, αναφέρεται στην ανάγκη διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και σε συμμετοχή μικρότερη του 5% του χαρτοφυλακίου σε κάθε ΙΡΟ.

Με τη λογική ότι ένα από όλα αυτά τα ΙΡΟ να πάει καλά, θα υπάρξουν κέρδη που θα ξεπεράσουν τις ζημίες των υπολοίπων. Αυτό το 5% ισχύει και σαν ποσοστό και στο συνολικό χαρτοφυλάκιο των επενδυτών.

Δεν είναι όμως μόνο οι μικροεπενδυτές που συμμετέχουν στο ράλι των IPOs. Είναι και οι underwriters, όπως η Morgan Stanley. H επενδυτική τράπεζα προετοιμάζει τα ΙΡΟ με παρουσιάσεις που οδηγούν και στον προσδιορισμό της τελικής τιμής, παρέχει pre-listing και post-listing συμβουλευτικές υπηρεσίες και ουσιαστικά «παντρεύει» το επενδυτικό της πελατολόγιο που φτάνει τα $1,6 τρισ., με τον τεχνολογικό κόσμο των νεοεισερχόμενων εταιρειών.

Η Morgan Stanley δεν είναι απλά ένας παίκτης των ΙΡΟ. Είναι ουσιαστικά ο dealer στο τραπέζι του καζίνο.

Η Morgan Stanley έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής το 25% των ΙΡΟ του 2025. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί τα χαρτοφυλάκια (AUM / Asssets Under Management) των πελατών της στις προσφορές μετοχών από την πλευρά των ιδρυτών των startups, των venture capitalists που επιθυμούν να αποτιμήσουν όσο υψηλότερα μπορούν τις εταιρείες τους, ώστε να αποκομίσουν ισχυρές υπεραξίες, έχει τη σημασία του.

Τα νέα κεφάλαια των επενδυτών / πελατών της Morgan Stanley που συμμετέχουν σε IPOs αυξήθηκαν κατά 30% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αφήνοντας πίσω τη βασικότερη ανταγωνίστρια επενδυτική τράπεζα που είναι η JPMorgan.

Οι προβλέψεις των αναλυτών αναφέρονται σε 300+ IPO μέχρι το τέλος του 2025, έναντι 139 του 2024 με συνολική κεφαλαιοποίηση στα $100 δισ. Πεδίον δόξης λαμπρόν, το οποίο ωστόσο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Διότι και μόνο η ύπαρξη του όρου «IPO-mania», θα πρέπει να κατευθύνει τους επενδυτές αυστηρά σε θεμελιώδεις αναλύσεις, σε απαιτήσεις για ισχυρά EBITDA και πραγματικές προοπτικές.

Έτσι οι επενδυτές που δεν πέφτουν θύματα του FOMO (fear of missing out) και της απληστίας, θα έχουν να διαλέξουν προσεκτικά ανάμεσα σε περισσότερες από 300 εταιρείες πρωτοποριακών κλάδων και προοπτικών και να βρεθούν πιθανότατα μπροστά στους επόμενους τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street.

Τα IPOs είναι οι κλασσικές επενδυτικές περιπτώσεις, στις οποίες οι επενδυτές έχουν μπροστά τους την πλήρη εικόνα τόσο του ρίσκου, όσο και της απόδοσης. Οπότε μπορούν να δομήσουν την στρατηγική τους από το μηδέν, δίχως να επηρεάζονται κατά 100% από τις βραχυχρόνιες κινήσεις των αγορών.

Αυτά βέβαια συμβαίνουν στις ώριμες αγορές. Αντιθέτως, στη δική μας κεφαλαιαγορά ψάχνουμε τις νέες εταιρείες με το κιάλι, και μόλις εμφανιστούν, πέφτουμε όλοι οι επενδυτές πάνω τους, με τα μούτρα.