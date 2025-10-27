Μεγάλα κέρδη στις ασιατικές αγορές, με τον Nikkei να «σπάει» τα επίπεδα 50.000 μονάδων

Στο «πράσινο» κινήθηκαν για τη Δευτέρα τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Nikkei της Ιαπωνίας να κλείνει για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω από τα επίπεδα των 50.000 μονάδων και καθώς καταγράφεται αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών για τις εμπορικές συζητήσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.

Ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 2,54% στις 50.552 μονάδες, καθώς οι αγορές αναμένουν το πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης και κρατικών δαπανών από τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, που ανέλαβε την εξουσία της 4η μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως η συντηρητική πρωθυπουργός και επικεφαλής του Liberal Democratic Party δεσμέυτηκε για ένα πακέτο τόνωσης της οικονομίας που θα ξεπεράσει τα 13,9 τρισ. γιεν (92,2 δισ. δολάρια).

Πέρα από τις προσοδοκίες για την Τακαΐτσι, οι αγορές της Ασίας εστιάζουν και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα με τον Κίνεζο ομόλογο του, Σι Τζίπινγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως «έχω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Σι και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» συμφωνίας για τους δασμούς, προσθέτοντας πως αυτό θα επιτρέψει την επιβολή δασμών ύψους 100% προς κινεζικά αγαθά.

Εξάλλου, οι αναλυτές αναμένουν και τις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών για τη νομισματική τους πολιτική. Την Τετάρτη αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Παρασκευή από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ).

Πέρα από τον Nikkei, στην κίνηση των άλλων μεγάλων ασιατικών αγορών ο ASX/200 στην Αυστραλία κέρδισε 0,41% στις 9.055 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ενισχύθηκε 2,57% στις 4.042 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία ανέβαινε 0,66% στις 25.965 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite σημειώνει άνοδο 1,18% στις 3.996 μονάδες, ο CSI 300 έγραφε κέρδη 1,19% στις 4.716 μονάδες και ο Shenzhen Component ισχυροποιούνταν 1,51% στις 13.489 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κέρδιζε 1,05% στις 26.4223 μονάδες.