Με κέρδη οι ευρωαγορές προς το κλείσιμο της εβδομάδας, αναμένοντας τα μάκρο από τις ΗΠΑ

Μικρά κέρδη καταγράφουν για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς γίνεται «ταμείο» για τις νέες εμπορικές απειλές των ΗΠΑ και για την πορεία των επιτοκίων από τις ισχυρές κεντρικές τράπεζες.

Οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών δέχονται σημαντικές πιέσεις μετά από τις νέες ανακοινώσεις του Τραμπ για την επιβολή δασμών 100% «σε οποιοδήποτε επώνυμο ή πατενταρισμένο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία κατασκευάζει το φαρμακευτικό της εργοστάσιο στην Αμερική».

Ακόμα, ο ίδιος ανακοίνωσε και την επιβολή δασμών 25% σε βαρέα φορτηγά, 50% σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου και 30% σε επικαλυμμένα έπιπλα, με έναρξη ισχύος από την 1η Οκτωβρίου.

Καθώς ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωση του, οι επενδυτές αναμένουν να δουν το κατά πόσο θα επηρεαστούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σε ένα κλάδο -των φαρμάκων- που αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο έντασης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Εξάλλου, η προσοχή των αγορών βρίσκεται στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην Παρασκευή για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ, ενόψει των επόμενων κινήσεων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια της.

Την Πέμπτη τα οριστικά στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 20252 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και έδειξαν την ανθεκτικότητα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου στο τρέχον επίπεδο των επιτοκίων της τράπεζας.

Εφόσον τα σημερινά αλλά και τα επόμενα μακροοικονομικά στοιχεία φανερώσουν την ίδια ανθεκτικότητα, αναμένεται να υποχωρήσουν οι προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed τους επόμενους μήνες.

Η εικόνα στα ταμπλό