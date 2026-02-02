Κλίμα αρνητικό στις ευρωαγορές - Η προσοχή των επενδυτών στις κεντρικές τράπεζες

«Στο κόκκινο» βρίσκονται για την πρώτη μέρα της εβδομάδας τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που από τα ασιατικά ταμπλό και εν μέσω των μεγάλων απωλειών των εμπορευμάτων που συνεχίζουν να ταράσσουν τις διεθνείς αγορές.

Σημειώνεται πως ο χρυσός έφτασε νωρίτερα τη Δευτέρα να υποχωρεί έως και 6% ενώ το πετρέλαιο έχανε έως και 5%, εν μέσω των μαζικών ρευστοποιήσεων από τους επενδυτές στα εν λόγω εμπορεύματα.

Η πτώση έρχεται στον απόηχο της επιλογής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να επιλέξει τον Κέβιν Γουόρς ως υποψήφιο για την προεδρία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), την ώρα που οι αναλυτές εξετάζουν το τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει για τη νομισματική πολιτική της ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου.

Μένοντας στα των κεντρικών τραπεζών, οι αγορές αναμένουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) επί των επιτοκίων τους, που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι της Πέμπτης (5 Φεβρουαρίου).

Εξάλλου, συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων και η καταγραφή για το πόσο τα επιχειρηματικά κέρδη έχουν επηρεαστεί από το σύνθετο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον με το οποίο «έκλεισε» το 2025 και ξεκίνησε το 2026.

Η εικόνα στα ταμπλό