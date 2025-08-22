Κλίμα αρνητικό στις ευρωαγορές - Αναμένοντας τον Πάουελ οι επενδυτές

Πτώση σημειώνουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Παρασκευή καθώς οι διεθνείς αγορές τελούν εν αναμονή για τις επόμενες κινήσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών αναφορικά με τη νομισματική πολιτική τους.

Με το μεγάλο τραπεζικό συνέδριο στο Τζάκσον Χολ να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο της προσοχής, οι αναλυτές αναμένουν την ομιλία του επικεφαλής της αμερικανικής τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, που είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Παρά το ότι δύσκολα ο Πάουελ θα στείλει ξεκάθαρα «σημάδια» για τα επιτόκια της Fed, κάθε αναφορά του θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο ανέρχονται στο 73%, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group, ενώ την Πέμπτη οι αντίστοιχες πιθανότητες ήταν στο 82,4% και την προηγούμενη Παρασκευή ήταν στο 85,4%.

Σημειώνεται πως μετά από τον Πάουελ στο συνέδριο του Τζάκσον Χολ θα μιλήσουν και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Άντριου Μπέιλι.

Εκτός των κεντρικών τραπεζών, με μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφονται και οι εξελίξεις γύρω από την ουκρανική κρίση και τις εγγυήσεις ασφαλείας που συζητούν οι ηγέτες της Δύσης προς το Κίεβο ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση του πολέμου που διεξάγεται εδώ από το 2022 στην ανατολική Ευρώπη, μετά τη στρατιωτική εισβολλή της Ρωσίας.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έπεφτε 0,13% στις 558 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 υποχωρούσε 0,14% στις 5.454 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έχανε 0,23% στις 9.287 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX διολίσθαινε 0,15% στις 24.251 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 εμφάνισε κάμψη 0,08% στις 7.932 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδιζε 0,05% στις 43.037 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ανέβαινε 0,12% στις 15.035 μονάδες.

Μάκρο

Συρρίκνωση εμφάνισε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Γερμανίας, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή υπηρεσία (Destatis), αναδεικνύοντας το περιβάλλον ύφεσης το οποίο αντιμετωπίζει η ισχυρότερη δύναμη της Ευρώπης.

Η βιομηχανική παραγωγή, ειδικότερα, είχε χειρότερη απόδοση από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών κατά το δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε αύξηση 0,1% λόγω νέων στοιχείων που έγιναν διαθέσιμα για τον τομέα των υπηρεσιών, όπως οι μηνιαίες στατιστικές για τις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης για τον Ιούνιο.

Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο..

Οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο, κατά 1,4%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Destatis.