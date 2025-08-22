Επικεφαλής των Ένοπλων Δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν την Πέμπτη στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών τους επιλογές για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία, μετέδωσε την Παρασκευή το Reuters.

Αυτό έγινε μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην προστασία της χώρας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που διαρκεί 3,5 χρόνια.

Σε δήλωση του Πενταγώνου αναφέρεται ότι οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν καταρτίσει στρατιωτικές επιλογές που θα «εξεταστούν κατάλληλα» από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των συμμάχων.

Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για να συζητήσουν τις επιλογές.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ρούμπιο μίλησε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζόναθαν Πάουελ, τον επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπγιόρν Ζάιμπερτ, τον επικεφαλής του γραφείου του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Τζέφρι φαν Λέουβεν και άλλους ομολόγους του στον τομέα της εθνικής ασφάλειας στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία.

Οι τελικές λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες θα παρέχουν το «μεγαλύτερο μέρος» των δυνάμεων που θα συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Αυτό επαναλήφθηκε από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, την Τετάρτη, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το «μεγαλύτερο μέρος» του κόστους της επιχείρησης.

«Ο προγραμματισμός συνεχίζεται», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να «καθορίζει το εύρος του ρόλου της».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα αποστείλει αμερικανικές δυνάμεις στην Ουκρανία, αλλά έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλης στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής υποστήριξης.

Στρατιωτικές δυνάμεις

Μία επιλογή ήταν η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν τη διοίκηση και τον έλεγχο, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στο Reuters.

Η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσε να λάβει διάφορες μορφές, όπως η παροχή περισσότερων συστημάτων αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία και η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ έχουν υποστηρίξει την αποστολή στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας συμμαχίας των προθύμων, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης εκφράσει την ανοιχτή στάση της χώρας του για συμμετοχή.

Ο επικεφαλής της ένωσης στρατιωτών της Γερμανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα πρέπει να αναπτυχθούν σε μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία για μακροπρόθεσμο διάστημα.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις για τον γρήγορο τερματισμό του πιο αιματηρού πολέμου της Ευρώπης τα τελευταία 80 χρόνια, ενώ το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι θα μπορούσε να επιδιώξει να επιβάλει μια συμφωνία με τους όρους της Ρωσίας.