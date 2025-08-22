Παραμένει σε ύφεση η οικονομία της Γερμανίας - Στο 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, χειρότερη των εκτιμήσεων

Συρρίκνωση εμφάνισε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Γερμανίας, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή υπηρεσία (Destatis), αναδεικνύοντας το περιβάλλον ύφεσης το οποίο αντιμετωπίζει η ισχυρότερη δύναμη της Ευρώπης.

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε 0,3% σε τριμηνιαίο επίπεδο, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης της Destatis για συρρίκνωση 0,1% και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν συρρίκνωση 0,1%.

Ανά κλάδους της οικονομίας, η βιομηχανική παραγωγή είχε χειρότερη απόδοση από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών κατά το δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε αύξηση 0,1% λόγω νέων στοιχείων που έγιναν διαθέσιμα για τον τομέα των υπηρεσιών, όπως οι μηνιαίες στατιστικές για τις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης για τον Ιούνιο.

Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο, κατά 1,4%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Destatis.

To Bloomberg μετέδωσε πως η συρρίκνωση αποτελεί πλήγμα για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, διαψεύδοντας τις ελπίδες ότι θα μπορέσει σύντομα να βγει από τη διετή ύφεση που ακολούθησε τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2025, αλλά αυτό οφειλόταν εν μέρει στην πρόωρη πραγματοποίηση εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία οι περισσότερες εξαγωγές από την περιοχή θα επιβαρύνονται με δασμούς 15% — μια συμφωνία που έχει επικριθεί έντονα από τη γερμανική βιομηχανία.

Η οικονομία πλήττεται επίσης από την αδύναμη παγκόσμια ανάπτυξη, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και μακροχρόνια προβλήματα, όπως η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η υπερβολική γραφειοκρατία.