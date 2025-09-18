Κέρδη στις ευρωαγορές την Πέμπτη, με «πάσα» από τα επιτόκια της Fed

Ανοδικά πρόσημα καταγράφουν για την Πέμπτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αποτιμούν θετικά τις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Κύριο θέμα προσοχής η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), που ανακοίνωσε την Τετάρτη μείωση των βασικών της επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, την πρώτη μέσα στο 2025.

Ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, «έδειξε» με τις δηλώσεις του πως αναμένεται νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας το επόμενο χρονικό διάστημα, κάνοντας παράλληλα λόγο για την αδυναμία που αντιμετωπίζει η αμερικανική αγορά εργασίας.

Οι επιφυλάξεις του Πάουελ για την αγορά εργασίας καθώς και οι προειδοποιήσεις που απέστειλε για την «υγεία» των καταναλωτικών δαπανών στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου δεν φαίνεται να «ενοχλούν» τους επενδυτές και την πορεία των χρηματιστηρίων, τουλάχιστον προς ώρας.

Τη «σκυτάλη» από την Fed λαμβάνει την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), η οποία αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της στο 4%, μετά από τη μείωση 25 μονάδων βάσης τον Αύγουστο. Οι αναλυτές θα εστιάζουν στις τελευταίες εκτιμήσεις της BoE για την πορεία της οικονομίας του Ηνωμένο Βασιλείου.

Πέρα από τις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής, η πολιτική κρίση στη Γαλλία συνεχίζεται, με το spread στις αποδόσεις του κρατικού 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας και του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου να πέφτει κάτω από το μηδέν για πρώτη φορά στα χρονικά.

Η εικόνα στα ταμπλό