Κρίση στη Γαλλία: Για πρώτη φορά το spread με το ιταλικό 10ετές ομόλογο κάτω από το μηδέν

Ακόμα ένα σημάδι προειδοποιήσεις για την πολιτική κρίση που βιώνει η Γαλλία έρχεται την Πέμπτη από την αγορά ομολόγων, με το spread στις αποδόσεις του κρατικού 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας και του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου να πέφτει κάτω από το μηδέν για πρώτη φορά στα χρονικά.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την ένταση των πιέσεων από τις αγορές προς τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες του Σεμπαστιάν Λεκορνί, την επιλογή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την πρωθυπουργία της Γαλλίας, για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία έχει «κλειδώσει» την Πέμπτη από τη μεγάλη απεργία έναντιΑ στις περικοπές που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026, με την αστυνομία να υπολογίζει πως τουλάχιστον 800.00 άτομα θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.