Κέρδη στις ευρωαγορές αναμένοντας την Fed και τα εταιρικά αποτελέσματα

Μικρή άνοδο εμφανίζουν για την Τρίτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές έχουν μπροστά τους μια «γεμάτη» ατζέντα για τις επόμενες μέρες.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα κορυφαίων ευρωπαϊκών ομίλων, με τις σχετικές ανακοινώσεις από την ολλανδική ASML, τη γαλλική LVMH και τη γερμανική Deutsche Bank να ξεχωρίζουν στο καλεντάρι μέχρι την Παρασκευή.

Ακόμα, οι αναλυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσουν 4 από τις 7 ισχυρότερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου.

Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία για τις Tesla, Meta, Apple και Microsoft, που αθροίζουν συνολική κεφαλαιοποίηση στα 10 τρισ. δολάρια. Tesla, Meta και Microsoft ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τους μετά από το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης στην Wall Street, ενώ η Apple ακολουθεί την Πέμπτη.

Στα των κεντρικών τραπεζών, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ολοκληρώνει την Τετάρτη τη διήμερη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC), την πρώτη για το 2026. Καθώς έχει προεξοφληθεί πως η τράπεζα δεν θα προχωρήσει μέσα στον Ιανουάριο σε μείωση των επιτοκίων της, η προσοχή θα στραφεί σε ενδεχόμενα σημάδια για αλλαγή της νομισματικής πολιτικής στην αμερικανική οικονομία μέσα στους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, θα φανεί το κατά πόσο ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, θα σχολιάσει τις παρεμβάσεις του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην πολιτική της Fed. Σημειώνεται πως η θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της τράπεζας ολοκληρώνεται τον Μάιο και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα την Τρίτη την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία, ισοδύναμης με το 25% του παγκοσμίου ΑΕΠ.

Η εικόνα στα ταμπλό