«Έκλεισε» η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία - Ποιο δασμοί μειώνονται για τους Ευρωπαίους

Την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της ασιατικής χώρας, Ναρέντρα Μόντι. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά deal στην ιστορία της ΕΕ και αφορά

Όπως μετέδωσε το Reuters, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες διακοπτόμενων διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για την Ινδία να ανοίξει την τεράστια και προστατευμένη αγορά της, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, στο ελεύθερο εμπόριο με την ΕΕ των 27 χωρών, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της.

«Χθες υπογράφηκε μια μεγάλη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας», δήλωσε ο Μόντι.

«Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο την αποκαλούν τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Αυτή η συμφωνία θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα της Ινδίας και τα εκατομμύρια άτομα της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και ΕΕ ανήλθε σε 120 δισ. ευρώ (136,5 δισ. δολάρια) κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025.

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή μιας κρίσιμης συμφωνίας της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) και μετά τις συμφωνίες που υπογράφηκαν πέρυσι με την Ινδονησία, το Μεξικό και την Ελβετία.

Κατά την ίδια περίοδο, το Νέο Δελχί ολοκλήρωσε συμφωνίες με τη Βρετανία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ομάν.

Η σειρά των συμφωνιών υπογραμμίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για αντιστάθμιση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία και οι απειλές για την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν τις μακροχρόνιες συμμαχίες μεταξύ των δυτικών χωρών.

Ο Τραμπ επέβαλε δασμό 50% στα προϊόντα από την Ινδία και η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ κατέρρευσε πέρυσι μετά από διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ινδίας και ΕΕ θα πραγματοποιηθεί μετά από νομικό έλεγχο που αναμένεται να διαρκέσει πέντε έως έξι μήνες, σύμφωνα με αξιωματούχο της ινδικής κυβέρνησης που είναι ενήμερος για το θέμα.

«Αναμένουμε ότι η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή εντός ενός έτους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τα παραδείγματα

Σε σχετική ανακοίνωση της, η Κομισιόν σημειώνει πως η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία. Επιπλέον, η βελτιωμένη πρόσβαση στην ινδική αγορά υπηρεσιών, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις θαλάσσιες υπηρεσίες και άλλους βασικούς τομείς, θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ποια είναι τα βασικά οφέλη για τους εξαγωγείς της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής;

Τα δασμολογικά τέλη για πάνω από το 90% των εξαγωγών αγαθών της ΕΕ θα καταργηθούν ή θα μειωθούν.

Εξοικονόμηση έως 4 δισ. ευρώ ετησίως σε δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους εξαγωγείς της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απελευθέρωση του εμπορίου που έχει προσφέρει η Ινδία σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο.

Προνομιακή πρόσβαση στην Ινδία για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ σε βασικούς τομείς, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι θαλάσσιες υπηρεσίες.

Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών για ταχύτερες και ευκολότερες εξαγωγές.

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, όπως τα εμπορικά σήματα.

Ειδικό κεφάλαιο για τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ.

Πώς ωφελεί η συμφωνία τη βιομηχανία της ΕΕ;

Η Ινδία θα χορηγήσει στην ΕΕ μειώσεις δασμών που δεν έχουν λάβει κανένας άλλος εμπορικός εταίρος της, βελτιώνοντας δραματικά την πρόσβαση στην αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι δασμοί για τα αυτοκίνητα θα μειωθούν σταδιακά από 110% σε 10%, με ποσόστωση 250 000 οχημάτων ετησίως. Οι υψηλοί δασμοί που φτάνουν έως και 44% για τα μηχανήματα, 22% για τα χημικά προϊόντα και 11% για τα φαρμακευτικά προϊόντα θα καταργηθούν.



Για τους αγρότες της Ευρώπης

Η συμφωνία καταργεί ή μειώνει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς (πάνω από 36% κατά μέσο όρο) στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, ανοίγοντας μια τεράστια αγορά για τους Ευρωπαίους αγρότες. Ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί γεωργικοί τομείς, όπως το βόειο κρέας, η ζάχαρη ή το ρύζι, δεν θα απελευθερωθούν καθόλου.

Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η εμπορική συμφωνία θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν ιστορία σήμερα. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.