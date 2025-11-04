Η Scion του Μάικλ Μπάρι «ποντάρει» κατά των Nvidia και Palantir

Η Scion Asset Management του Μάικλ Μπάρι έχει τοποθετήσει επιθετικά placemetns στην Nvidia και την Palantir κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα ρυθμιστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Ο διαχειριστής hedge fund, γνωστός για το επιτυχημένο στοίχημά του κατά της αμερικανικής αγοράς ακινήτων το 2008, αγόρασε δικαιώματα πώλησης και στις δύο εταιρείες, τα οποία θα αποφέρουν κέρδος σε περίπτωση πτώσης των τιμών των μετοχών τους.

Τα έγγραφα 13F αποκάλυψαν επίσης ότι η εταιρεία του Burry πήρε θέσεις call options στις Halliburton και Pfizer.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση ενός αινιγματικού προειδοποιητικού μηνύματος από τον Μπάρι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Η ανάρτησή του περιλάμβανε μια εικόνα του χαρακτήρα του από την ταινία The Big Short μαζί με το μήνυμα «μερικές φορές, βλέπουμε φούσκες».

Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Μπάρι μοιράστηκε επιπλέον εικόνες στον λογαριασμό του στο X, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφικού από ένα άρθρο του Bloomberg σχετικά με ανησυχίες για κυκλική χρηματοδότηση που σχετίζονται με την Nvidia και άλλες εταιρείες.