Η διατήρηση των ανησυχιών για την πορεία του πληθωρισμού παρά τα θετικά μηνύματα για την πορεία της ανάπτυξης στην Ευρώπη, αναγκάζουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αλλά και τα περισσότερα μέλη του ΔΣ να τηρούν επιφυλακτική στάση.

Παρότι οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά ή στο 2% για τα επόμενα τρία χρόνια, δεν λείπουν οι παράγοντες που μπορεί να φέρουν τελικά τα πάνω – κάτω.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι δημόσιες τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου κινούνται σε «γραμμή Λαγκάρντ», κρατούν δηλαδή μια άκρως συγκρατημένη στάση αναφορικά με το πού μπορεί να κινηθεί το κόστος δανεισμού με την έναρξη της νέας χρονιάς.

Μιλώντας πάντως στο Bloomberg, η Ίζαμπελ Σνάμπελ, κινήθηκε «εκτός γραμμής» από την άποψη ότι δεν δίστασε να πει ότι αισθάνεται άνετα με τα στοιχήματα για την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ να αφορά αύξηση των επιτοκίων.

Λιγότερο κάθετος από τη Γερμανίδα συνάδελφό του ήταν ο Φινλανδός Όλι Ρεν που τόνισε σε μέσο της πατρίδας του πως «αυτή την περίοδο έχουμε πολλή αβεβαιότητα στην οικονομία, από γεωπολιτικές εντάσεις και την προοπτική ενός εμπορικού πολέμου, και γι’ αυτό δεν δίνουμε προς το παρόν μελλοντικό guidance ούτε δεσμευόμαστε σε καμία πορεία επιτοκίων»,

Αμφότερα τα σχόλια υπογραμμίζουν τη διαρκή αβεβαιότητα για την Ευρώπη, ακόμη και μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, καθώς οι «τρικλοποδιές» μπορεί να είναι οι υψηλότερες δημόσιες δαπάνες, ισχυρότερο ευρώ, ειρήνη στην Ουκρανία και πιέσεις μισθολογικού κόστους που φαίνεται πως θα ενισχυθούν στο δεύτερο εξάμηνο της νέας χρονιάς.

Παρόλα αυτά, μεμονωμένα, τα στελέχη της ΕΚΤ προέβησαν στην εκτίμηση ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων μάλλον έχει ολοκληρωθεί, αποφεύγοντας πάντως οποιαδήποτε αναφορά σε αυξήσεις επιτοκίων καθώς θεωρείται πρόωρη.

Ο Γάλλος Φρανσουά Βιλερουά σημείωσε πως «υπάρχουν κίνδυνοι και προς τις δύο κατευθύνσεις για τον πληθωρισμό, αλλά ιδίως προς τα κάτω. Θα είμαστε συνεπώς τόσο ευέλικτοι όσο χρειάζεται σε καθεμία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας».

Από την πλευρά του, ο Ισπανός Χοσέ Λουίς Εσκρίβα, ανέφερε ότι «σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, παρότι συστηματικά επιτυγχάνουμε τον στόχο του 2%, δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η επόμενη απόφαση, ούτε για πόσο θα διατηρήσουμε τα επιτόκια σε αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε στατική θέση. Μιλάμε για πλήρη ευελιξία. Εξαρτάται από στοιχεία που είναι δύσκολο να προβλεφθούν αυτή τη στιγμή και μπορεί να οδηγήσουν την απόφαση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση».