Αιματηρή συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα με έναν νεκρό και δύο τραυματίες

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου άνδρα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για οπαδικές διαφορές.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί, εξετάζεται το κίνητρο της συμπλοκής που οδήγησε στην απόλυτη τραγωδία, να είναι οπαδικό.

Όσων αφορά το περιστατικό, όπως σημειώνει το eviathema.gr, λίγο πριν από τις 23:00, ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες επί της οδού Ληλαντίων στη Χαλκίδα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο οι συνοδοί του το εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.

Κι ενώ εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας τραυματισμένος, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το πρώτο περιστατικό.

Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο, το δεύτερο άτομο, επίσης νεαρής ηλικίας, βρέθηκε αιμόφυρτο σε κεντρικό σημείο, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. Διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά φέρεται να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότητα μαχαίρι).

Η Αστυνομία εκτιμά ότι το δεύτερο περιστατικό συνδέεται με τον θανάσιμο τραυματισμό του 23χρονου και διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων (ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων στην πλατεία Ελευθερίας.









