Βομβαρδιστικά των ΗΠΑ σφυροκόπησαν πάνω από 70 θέσεις του ISIS στην κεντρική Συρία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ως απάντηση σε τζιχαντιστική επιχείρησή στην Παλμύρα το περασμένο Σάββατο, που στοίχισε τη ζωή τριών Αμερικανών, ενός πολίτη και δύο στρατιωτών.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη ρευστότητα που επικρατεί όχι μόνο στο συριακό μέτωπο αλλά και γενικότερα.

Ισραήλ και Λίβανος συνομιλούν

Όπως επισημαίνει η Deutsche Welle, είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στη Συρία, μία θετική εξέλιξη σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο λιβανικό μέτωπο, ως αποτέλεσμα πρόσφατων αμερικανικών χειρισμών.

Συγκεκριμένα, όπως προαναγγέλθηκε, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας συναντήθηκαν τελικά χθες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και του ΟΗΕ στην λιβανική μεθοριακή κωμόπολη Νακούρα.

Σύμφωνα με μία, ασυνήθιστη για τα δεδομένα, ουδέτερη διατύπωση του ιδιαίτερου γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι δύο πλευρές, αφού συζήτησαν την προοπτική «μελλοντικής οικονομικής συνεργασίας», επαναδιαβεβαίωσαν ότι έχουν κοινό συμφέρον να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, χωρίς ωστόσο να συγκεκριμενοποιείται πώς ακριβώς θα συμβεί κάτι τέτοιο επί του πεδίου, ενώ κατά τις προηγούμενες μέρες συνεχίζονταν οι σποραδικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά θέσεων της οργάνωσης .

«Αγκάθι» ο ρόλος της Τουρκίας στη Γάζα

Ανάλογη ασάφεια επικρατεί και στο μέτωπο της Γάζας, με τις ένοπλες συγκρούσεις χαρακωμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, με την τρομοκρατική οργάνωση να επαναλαμβάνει ότι παραμένει απρόθυμη να καταθέσει τα όπλα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες κυβερνητικές συσκέψεις για τον σαφή καθορισμό των «κόκκινων γραμμών» που θα εκφράσει ο Νετανιάχου ενόψει της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον πρόεδρο Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου. Όλες οι δημοσιογραφικές διαρροές συγκλίνουν ότι οι Ισραηλινοί πρόκειται να επιμείνουν το βέτο τους «με κάθε κόστος», όπως φέρονται να τονίζουν, κατά οποιασδήποτε συμμετοχής της Τουρκίας στην πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης.

Ο Νετανιάχου ετοιμάζει πάλι βαλίτσες

Ωστόσο, διφορούμενη παραμένει η στάση του Λευκού Οίκου ως προς τη συμμετοχή της Τουρκίας στην διεθνή δύναμη. Από τη μια, κατά την διάρκεια χθεσινής συνέντευξης τύπου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επεσήμανε ότι απαιτείται η συναίνεση και του Ισραήλ ως προς τη σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης.

Αντιθέτως, την Πέμπτη, η συνάντηση που πραγματοποίησε στο Μαϊάμι ο ειδικός διαμεσολαβητής, Στίβεν Γουίτκοφ, με εκπροσώπους της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, που ορίστηκαν εγγυήτριες χώρες της εφαρμογής του σχεδίου, καταδεικνύει ότι οι ΗΠΑ κάθε άλλο παρά βιάζονται να αποκλείσουν ενεργό ρόλο της Τουρκίας και του Κατάρ επί του πεδίου – γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια αξιωματούχων της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως σχολιάζουν ισραηλινά δημοσιεύματα.

NBC - Ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για νέες πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι το Ιράν επεκτείνει την παραγωγή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις νωρίτερα φέτος, και προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις επιλογές μιας νέας επίθεσης, σύμφωνα με άτομο που έχει άμεση γνώση των σχεδίων και τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια, όπως μετέδωσε το Σάββατο το NBC News.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν προχωρά στην ανασύσταση εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικών καυσίμων που είχαν πληγεί από αμερικανικούς βομβαρδισμούς τον Ιούνιο και προετοιμάζονται να παρουσιάσουν στον Τραμπ επιλογές για νέο πλήγμα κατά του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να συναντηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα στη Φλόριντα, στη κατοικία του προέδρου στο Mar-a-Lago. Σε αυτή τη συνάντηση, όπως αναφέρουν οι πηγές, ο Νετανιάχου αναμένεται να επιχειρηματολογήσει προς τον Τραμπ ότι η επέκταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί απειλή που θα μπορούσε να απαιτήσει ταχεία δράση.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, μέρος της επιχειρηματολογίας του Νετανιάχου αναμένεται να είναι ότι οι ενέργειες του Ιράν αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών συμφερόντων. Ο Ισραηλινός ηγέτης αναμένεται να παρουσιάσει στον Τραμπ επιλογές για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ή να συνδράμουν σε τυχόν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Ερωτηθείς την Πέμπτη σχετικά με συνάντηση με τον Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν την έχουμε οργανώσει επίσημα, αλλά θα ήθελε να με δει». Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ανακοινώσει συνάντηση στις 29 Δεκεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Ισραήλ και Ιράν να βρίσκονται εδώ και χρόνια σε τροχιά σύγκρουσης.

Οι ανησυχίες του Ισραήλ για το Ιράν διατυπώνονται τη στιγμή που η Τεχεράνη έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την επανέναρξη διπλωματικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος, κάτι που ενδέχεται να περιπλέξει τις ισραηλινές προσπάθειες προσέγγισης του Τραμπ για νέα πλήγματα.