Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι το Ιράν επεκτείνει την παραγωγή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις νωρίτερα φέτος, και προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις επιλογές μιας νέας επίθεσης, σύμφωνα με άτομο που έχει άμεση γνώση των σχεδίων και τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια, όπως μετέδωσε το Σάββατο το NBC News.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν προχωρά στην ανασύσταση εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικών καυσίμων που είχαν πληγεί από αμερικανικούς βομβαρδισμούς τον Ιούνιο και προετοιμάζονται να παρουσιάσουν στον Τραμπ επιλογές για νέο πλήγμα κατά του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να συναντηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα στη Φλόριντα, στη κατοικία του προέδρου στο Mar-a-Lago. Σε αυτή τη συνάντηση, όπως αναφέρουν οι πηγές, ο Νετανιάχου αναμένεται να επιχειρηματολογήσει προς τον Τραμπ ότι η επέκταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί απειλή που θα μπορούσε να απαιτήσει ταχεία δράση.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, μέρος της επιχειρηματολογίας του Νετανιάχου αναμένεται να είναι ότι οι ενέργειες του Ιράν αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών συμφερόντων. Ο Ισραηλινός ηγέτης αναμένεται να παρουσιάσει στον Τραμπ επιλογές για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ή να συνδράμουν σε τυχόν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Ερωτηθείς την Πέμπτη σχετικά με συνάντηση με τον Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν την έχουμε οργανώσει επίσημα, αλλά θα ήθελε να με δει». Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ανακοινώσει συνάντηση στις 29 Δεκεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Ισραήλ και Ιράν να βρίσκονται εδώ και χρόνια σε τροχιά σύγκρουσης.

Οι ανησυχίες του Ισραήλ για το Ιράν διατυπώνονται τη στιγμή που η Τεχεράνη έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την επανέναρξη διπλωματικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος, κάτι που ενδέχεται να περιπλέξει τις ισραηλινές προσπάθειες προσέγγισης του Τραμπ για νέα πλήγματα.